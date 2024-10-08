В России могут начать строить государственно-частные крематории. Об этом 8 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к федеральному закону № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве (ГЧП)».

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева направила к вышеуказанному закону поправки, согласно которым в государственном-частном партнерстве предлагается строить крематории и стены скорби, а также другие необходимые объекты, предназначенные для погребения.

Сейчас, согласно закону «О погребении и похоронном деле», крематории могут находиться в ведении органов местного самоуправления. Последние определяют и порядок деятельности этих учреждений. «Ъ» отмечает, что пока у предпринимателей слишком низкая мотивация для того, чтобы развивать эту сферу. Процесс возведения и внедрения таких объектов является для них весьма трудным.