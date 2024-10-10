Военный суд вынес приговор петербуржцу, оправдавшему обстрел Белгорода

Первый Западный окружной военный суд признал виновным в публичном оправдании терроризма Владислава Сабурова за оправдание обстрела Белгорода. Об этом 10 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд установил, что 15 февраля 2024 года Сабуров опубликовал в мессенджере Telegram комментарий, оправдывающий теракт — обстрел Белгорода, совершенный вооруженными силами Украины в тот же день.
Сабуров полностью признал свою вину и пояснил, что его действия были вызваны эмоциональным состоянием, связанным с работой. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 рублей и лишил права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок два года.
Как писала «Фонтанка», 15 февраля ракеты атаковали Белгород, одна из них попала в торговый центр. Погибли пять человек, в том числе один ребенок, 18 были ранены.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.