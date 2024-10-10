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Общество Происшествия Военный суд вынес приговор петербуржцу, оправдавшему обстрел Белгорода

Военный суд вынес приговор петербуржцу, оправдавшему обстрел Белгорода

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16 комментариев

Первый Западный окружной военный суд признал виновным в публичном оправдании терроризма Владислава Сабурова за оправдание обстрела Белгорода. Об этом 10 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 15 февраля 2024 года Сабуров опубликовал в мессенджере Telegram комментарий, оправдывающий теракт — обстрел Белгорода, совершенный вооруженными силами Украины в тот же день.

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Сабуров полностью признал свою вину и пояснил, что его действия были вызваны эмоциональным состоянием, связанным с работой. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 рублей и лишил права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок два года.

Как писала «Фонтанка», 15 февраля ракеты атаковали Белгород, одна из них попала в торговый центр. Погибли пять человек, в том числе один ребенок, 18 были ранены.

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Комментарии
16
280896530
1 час
Любопытно, а какие сроки получат сами эти судьи, когда все это мракобесие закончится? Или они уже по первому звонку готовы уехать к семьям в загнивающие страны планеты?
ДЕД
1 час
А обстрелы других городов значит можно оправдывать?
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