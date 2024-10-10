Военный суд вынес приговор петербуржцу, оправдавшему обстрел Белгорода

Первый Западный окружной военный суд признал виновным в публичном оправдании терроризма Владислава Сабурова за оправдание обстрела Белгорода. Об этом 10 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 15 февраля 2024 года Сабуров опубликовал в мессенджере Telegram комментарий, оправдывающий теракт — обстрел Белгорода, совершенный вооруженными силами Украины в тот же день.

Сабуров полностью признал свою вину и пояснил, что его действия были вызваны эмоциональным состоянием, связанным с работой. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 рублей и лишил права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок два года.