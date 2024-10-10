Основательницу сети «Андерсон» признали иноагентом из-за критики СВО

Основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову* признали иностранным агентом за критику власти и СВО, а также поддержку других иноагентов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 октября, ссылаясь на судебные материалы.

В документе сказано, что Татулова публиковала в социальных сетях посты, в которых высказывала свое мнение о решениях властей и их политической деятельности. А также репостила публикации других иноагентов.

«[Татулова] находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — говорится в судебных материалах.

Анастасия Татулова известна своим выступлением на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время пандемии, где попыталась убедить главу государства в необходимости дополнительных мер для поддержки малого предпринимательства. В 2020 году бизнесвумен назначили общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

Однако в мае 2022 года женщина в интервью Forbes заявила о решении уйти с поста омбудсмена из-за того, что ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется и это демотивирует.