Основательницу сети «Андерсон» признали иноагентом из-за критики СВО

Основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову* признали иностранным агентом за критику власти и СВО, а также поддержку других иноагентов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 октября, ссылаясь на судебные материалы.
В документе сказано, что Татулова публиковала в социальных сетях посты, в которых высказывала свое мнение о решениях властей и их политической деятельности. А также репостила публикации других иноагентов.
«[Татулова] находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — говорится в судебных материалах.
Анастасия Татулова известна своим выступлением на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время пандемии, где попыталась убедить главу государства в необходимости дополнительных мер для поддержки малого предпринимательства. В 2020 году бизнесвумен назначили общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.
Однако в мае 2022 года женщина в интервью Forbes заявила о решении уйти с поста омбудсмена из-за того, что ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется и это демотивирует.
Спустя полгода Татулова пожаловалась на масштабные проверки правоохранительных органов по всей сети партнерских и собственных заведений сети. Такую активность она связала с попытками «выдворить» себя из страны.
Минюст признал Анастасию Татулову иноагентом в апреле этого года. На тот момент предпринимательница уже не жила в России.
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.
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