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Общество Основательницу сети «Андерсон» признали иноагентом из-за критики СВО

Основательницу сети «Андерсон» признали иноагентом из-за критики СВО

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8 комментариев

Основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову* признали иностранным агентом за критику власти и СВО, а также поддержку других иноагентов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 октября, ссылаясь на судебные материалы.

В документе сказано, что Татулова публиковала в социальных сетях посты, в которых высказывала свое мнение о решениях властей и их политической деятельности. А также репостила публикации других иноагентов.

«[Татулова] находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — говорится в судебных материалах.

Анастасия Татулова известна своим выступлением на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время пандемии, где попыталась убедить главу государства в необходимости дополнительных мер для поддержки малого предпринимательства. В 2020 году бизнесвумен назначили общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

Однако в мае 2022 года женщина в интервью Forbes заявила о решении уйти с поста омбудсмена из-за того, что ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется и это демотивирует.

Спустя полгода Татулова пожаловалась на масштабные проверки правоохранительных органов по всей сети партнерских и собственных заведений сети. Такую активность она связала с попытками «выдворить» себя из страны.

Минюст признал Анастасию Татулову иноагентом в апреле этого года. На тот момент предпринимательница уже не жила в России.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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Комментарии
9
Kostiks
29 минут
т.е. если процитировать иноагента, сразу сам иноагент? Пока не раскрыты критерии, в чем именно заключается иностранное влияние, все творимое Минюстом - правовой нигилизм
Сила в Правде!!
28 минут
/В документе сказано, что Татулова публиковала в социальных сетях посты, в которых высказывала свое мнение о решениях властей и их политической деятельности./ наказание за своё мнение? даже при брежневе такого не было...
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