«Проверяют вдоль и поперёк». Бывший бизнес-омбудсмен пожаловалась на масштабные проверки правоохранителей в кафе «АндерСон»

Владелица сети семейных кафе «АндерСон», бывший общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова пожаловалась на масштабные проверки правоохранительных органов по всей сети партнерских и собственных заведений сети. Такую активность она связывает с попытками «выдворить» себя из страны.

«Полчаса назад во всех партнерских и собственных кафе нашей сети началась масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны», — написала Татулова 14 ноября в своем Telegram-канале.

По ее словам, последний год компанию «проверяют вдоль и поперёк», организация получила 60 налоговых запросов, но ни по одному из них ничего не нашли. «Теперь решили пойти поискать на «местах» с маски-шоу, скорее всего подсунуть что-то планируется», — считает предпринимательница. В связи с этим Татулова попросила подписчиков помочь найти адвоката и налогового юриста для каждого кафе, добровольцев, которые могли бы наблюдать за ходом проверок и фиксировать возможные нарушения. По ее словам, на каждой точке сейчас работает минимум по пять «охранителей закона». «Наших сил сейчас не хватает, а «сотрудники органов» везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать», — объяснила она.

Основательница «АндерСон» Анастасия Татулова известна своим выступлением на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время пандемии, где попыталась убедить главу государства в необходимости дополнительных мер для поддержки малого предпринимательства. После этого ее назначили общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. В этом статусе на ПМЭФ-2021 Татулова произнесла речь, посвященную трудностям, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. В мае 2022 года предпринимательница в интервью Forbes заявила о решении уйти с поста омбудсмена. Она пояснила, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется и это демотивирует.