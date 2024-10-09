В Курской области создано Министерство восстановления и развития приграничья

В Курской области создано новое Министерство восстановления и развития приграничья. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Структура исполнительных органов Курской области претерпела ряд изменений», — написал он. В нее теперь войдут руководитель Администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя Правительства.

Отдельно Смирнов отметил создание Министерства восстановления и развития приграничья. Кто его возглавит, какие задачи оно будет выполнять и когда начнет работать, губернатор не уточнил.

Атака на Курскую область со стороны ВСУ произошла 6 августа 2024 года, бои идут по сей день. В регионе действует режим КТО и режим ЧС. По словам местного руководства, из приграничных территорий выехали 150 тысяч человек. 12 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области. Еще два населенных пункта, согласно информации МО РФ, освободили от ВСУ сегодня.