Минобороны: Российские военные освободили деревню и хутор в Курской области

Российская группировка войск «Север» освободили два населенных пункта Курской области. Речь идет о деревне Новая Сорочина и хуторе Покровском, сообщает 9 октября Министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», – сказано в сообщении военного ведомства.

В прошедшие сутки Минобороны РФ сообщало, что продолжаются наступательные действия по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово в Курской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили деревню Успеновка и село Борки в Курской области.