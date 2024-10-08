В зоне кладбищ в Генплане оказались дома пенсионеров в Парголово. Чиновники пока не видят способа дать им другое жилье









Северное кладбище подступило к домам пенсионеров на улице 1-й Успенке в Парголово. В актуальном Генплане Петербурга даже их собственные участки помечены как зона кладбищ и крематориев. Окруженные крестами просят обменять их жилье на другое. Однако это не представляется возможным — сообщили «Фонтанке» в администрации Выборгского района.

О трудном положении пенсионеров Майи Афанасьевой и Георгия Щипалкина, который был ребенком блокадного Ленинграда, подробно рассказывало издание MR7. Сейчас Северное кладбище находится буквально в нескольких метрах от их домов. И разрастание кладбища в их сторону — далеко не единственная проблема. По ситуации на лето 2024 их дома были отключены от горячей и холодной воды, поскольку легального водопровода к ним нет, а несогласованное водоснабжение перекрыл кооператив «Пригородный». Несколько лет пенсионеры пользовались водой из колонок, в том числе из ближайшей — на территории кладбища. Участки пенсионеров окружили нелегальные свалки мусора и самовольные постройки. По соседству — и предприятие по обработке гранита (для памятников).

Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. 1 из 6 Территория вокруг домов пенсионеров на 1-й Успенке. Источник: Майя Афанасьева

Пенсионеры живут в своих домах на 1-й Успенке с начала 2000-х годов: тогда кладбище не было так близко, и в ответ на прямые вопросы районная администрация сообщала, что расширение Северного кладбища в сторону домов не планируется (документы есть в распоряжении редакции). Было обещано соблюдение санитарно-защитной зоны в 1,5 метра. Правда в 2022 году Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга принял решение о том, что Северному кладбищу санитарно-защитная зона не требуется, поэтому сейчас ее нет.

В Генеральном плане Санкт-Петербурга земельные участки Афанасьевой и Щипалкина и сами оказались в зоне специального назначения — кладбищ и крематориев с включением объектов инженерной инфраструктуры. «Фонтанка» убедилась в этом: разрастание кладбища изображено на карте функциональных зон с поглощением 1-й Успенки. Об этом же свидетельствует выписка из Региональной географической информационной системы (РГИС), которую получили пенсионеры. Как это возможно с учетом того, что дома с земельными участками находятся в собственности у Афанасьевой и Щипалкина — вопрос открытый. Рядом с зоной кладбища на картах — промзона, которая за забором у пенсионеров уже сейчас.

В Генплане дома пенсионеров оказались в зоне кладбищ. 1 из 2 В Генплане дома пенсионеров оказались в зоне кладбищ. Источник: Яндекс / карты

Пенсионеры при поддержке правозащитника, активиста Александра Виноградова пробуют добиться от администрации района и правительства Петербурга обмена их домов вместе с участками на другое жилье, с обеспечением права на собственность.

В администрации Выборгского района сообщили «Фонтанке», что сделать это, как и выкупить проблемные дома, не представляется возможным.

«В соответствии со ст. 56.3 Земельного кодекса РФ, изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов федерального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования <...>, утвержденными проектами планировки территории <...>. Изъятие земельных участков для расширения кладбищ Земельным кодексом не предусмотрено», – сказано в ответе районной администрации «Фонтанке».

На социальное жилье пенсионеры тоже рассчитывать не могут, поскольку живут в просторных домах и не попадают под критерии нуждающихся.

«Администрацией 13 августа проведено обследование социально-бытовых условий граждан <…>. С целью рассмотрения возможных вариантов улучшения жилищных условий проживающим предложено предоставление жилых помещений (квартир) в доме социального обслуживания населения по адресу: Сиреневый бульвар, д.15, -однако от предложенных вариантов проживающие отказались», — отмечают в администрации района. Чиновники сообщают, что стараются решить и другие проблемы жителей 1-й Успенки. В частности, достигнута договоренность о возобновлении водоснабжения в их домах через сети кооператива «Пригородный». Строительство полноценного городского водопровода будет спроектировано в срок до 2027 года, а когда реализовано — неизвестно.

Администрация района постаралась ликвидировать мусорную свалку у домов пенсионеров – сказано в ответе «Фонтанке». Кроме этого, чиновники обратились в комитет по контролю за имуществом с просьбой проверить территорию вблизи участков Майи Афанасьевой и Георгия Щипалкина и освободить ее от нелегальных объектов, если такие есть.

«Мы жили без водоснабжения около трех лет, – поделилась с «Фонтанкой» Майя Афанасьева. – В конце сентября нам вернули его. Для этого нужно было еще прочистить трубы, с помощью соседей, сантехников – всё-таки годы простоя. В документах сказано, что такое решение принято, пока государство не обеспечит нас водопроводом. Социальное жилье мне даже не показали, я всё жду приглашения, так что некорректно говорить, что я от него отказалась».

Пенсионеры обратились за помощью к уполномоченной по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой. Аппарат омбудсмена взял в работу защиту их жилищных прав и направил письмо вице-губернатору Евгению Разумишкину с предложением всё-таки проработать механизм мены недвижимости или признания ее непригодной для проживания.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге стараются решать проблему дефицита кладбищ.