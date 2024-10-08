Школьник в Петербурге пришел на линейку в женской одежде и попросил называть его Дашей. Отца лишили родительских прав

Суд в Петербурге лишил родительских прав отца 16-летнего подростка. Проводом послужило посещение школьником линейки, на которую он пришел в женской одежде, называя себя Дашей. Подробности рассказала 8 октября руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Иск в суд подала районная администрация. Как оказалось, юноша часто попадался полиции и другим государственным органам за свою эксцентричность.

Подросток постоянно живет с бабушкой, дедушкой и прабабушкой. Они объясняют поведение внука переходным возрастом. Дома все есть, мальчик ни в чем не нуждается. Однако родители не уделяют ребенку должное внимание. Так, отец написал официальный отказ от исполнения обязанностей родителя, а мать исполняет обязанности посредственно, рассказывает Дарья Лебедева.

Во время суда Иван попросил называть себя уже не Дарьей, а Юлией. На заседании отец был не против лишения родительских прав, а мать просила дать шанс, который ей и предоставили.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как суд в Петербурге обязал ЗАГС поменять пол мужчине, который родился женщиной. Станислав, который родился Юлией, вновь захотел стать женщиной, и у него получилось.