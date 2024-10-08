Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

вос.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Нобелевская премия по медицине
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Обидел учителя — плати
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Школьник в Петербурге пришел на линейку в женской одежде и попросил называть его Дашей. Отца лишили родительских прав

Школьник в Петербурге пришел на линейку в женской одежде и попросил называть его Дашей. Отца лишили родительских прав

1 820
Написать комментарий

Суд в Петербурге лишил родительских прав отца 16-летнего подростка. Проводом послужило посещение школьником линейки, на которую он пришел в женской одежде, называя себя Дашей. Подробности рассказала 8 октября руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Иск в суд подала районная администрация. Как оказалось, юноша часто попадался полиции и другим государственным органам за свою эксцентричность. 

Подросток постоянно живет с бабушкой, дедушкой и прабабушкой. Они объясняют поведение внука переходным возрастом. Дома все есть, мальчик ни в чем не нуждается. Однако родители не уделяют ребенку должное внимание. Так, отец написал официальный отказ от исполнения обязанностей родителя, а мать исполняет обязанности посредственно, рассказывает Дарья Лебедева.

Во время суда Иван попросил называть себя уже не Дарьей, а Юлией. На заседании отец был не против лишения родительских прав, а мать просила дать шанс, который ей и предоставили.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как суд в Петербурге обязал ЗАГС поменять пол мужчине, который родился женщиной. Станислав, который родился Юлией, вновь захотел стать женщиной, и у него получилось.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55