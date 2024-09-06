Станислав вновь стал Юлией. Суд в Петербурге обязал ЗАГС поменять пол мужчине, который родился женщиной

Суд в Петербурге обязал ЗАГС изменить имя, фамилию, отчество и пол в актовой записи о рождении мужчины по имени Станислав. Теперь Станислав, который родился Юлией, вновь станет женщиной. О необычном случае из судебной практики рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале в пятницу, 6 сентября.





Маленькая девочка Юлия появилась на свет в 1999 году в Ханты-Мансийском автономном округе. Однако в 2022 году у девушки случилась половая переориентация. В мае 2023 года Юлия официально стала Станиславом. Через месяц уже Станислав решил вновь стать девушкой Юлией, получил новую справку о переориентации и пошел с ней в ЗАГС. Но ЗАГС отказал Станиславу, так как было необходимо медицинское заключение, что он женщина. Но такое заключение выдают только тем, кто сменил пол хирургическим путем до вступления в силу закона о запрете смены пола. Станислав не успел дойти до ЗАГСа до внесения изменений в закон об основах охраны здоровья граждан, которые начали действовать в июле 2023 года.



Так, суд в Петербурге установил, что операции по смене пола у Станислава не было из-за нового закона. А следовательно, нет соответствующего медицинского заключения. Но были подняты документы, полученные в ходе приема акушера-гинеколога, согласно которым Станислав имеет женский гендер по соответствию наружных половых органов. Как итог, Станиславу вновь разрешили стать женщиной по документам.



В конце августа «Фонтанка» рассказывала о похожем иске. Со своей проблемой в суд Петербурга обратился уроженец Таджикистана, который сменил пол, но впоследствии пожалел о своем решении, потому что захотел замуж и детей.

