Уроженец Таджикистана хочет замуж, но может только жениться. Суд разберется

Необычный иск зарегистрировал один из районных судов Петербурга. Со своей проблемой к Фемиде обратился уроженец Таджикистана, который сменил пол, но впоследствии пожалел о своем решении. Подробности 27 августа рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.



Уроженец Таджикистана сменил пол в документах в 2021 году. Истец Игнат утверждает, что ему дали добро в связи с официальным диагнозом. Но за два с лишним года Игнат понял, что быть мужчиной не так уж и круто, что у него возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли». Уточняется, что хирургически в истце ничего не меняли, он так и остался женщиной. Игнат в будущем хочет выйти замуж и родить, а в связи с агрессивной политикой в отношении к трансгендерам это представляется ему невыполнимой задачей.

