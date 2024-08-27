Уроженец Таджикистана хочет замуж, но может только жениться. Суд разберется

Необычный иск зарегистрировал один из районных судов Петербурга. Со своей проблемой к Фемиде обратился уроженец Таджикистана, который сменил пол, но впоследствии пожалел о своем решении. Подробности
Уроженец Таджикистана сменил пол в документах в 2021 году. Истец Игнат утверждает, что ему дали добро в связи с официальным диагнозом. Но за два с лишним года Игнат понял, что быть мужчиной не так уж и круто, что у него возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли». Уточняется, что хирургически в истце ничего не меняли, он так и остался женщиной. Игнат в будущем хочет выйти замуж и родить, а в связи с агрессивной политикой в отношении к трансгендерам это представляется ему невыполнимой задачей.
В ЗАГСе заявителю отказали в смене пола из-за изменения в законодательстве. Игнат пытался получить медицинское заключение о том, что он женщина. Но такие справки выдают только несовершеннолетним и тем, кто сменил пол хирургическим путем до вступления в силу закона.
Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении — исправить Игнат на Игнис, поменять фамилию, отчество и пол. Мужчина настаивает на открытом судебном заседании.