    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.77eur102.49

    Уроженец Таджикистана хочет замуж, но может только жениться. Суд разберется

    4223
    15 комментариев

    Необычный иск зарегистрировал один из районных судов Петербурга. Со своей проблемой к Фемиде обратился уроженец Таджикистана, который сменил пол, но впоследствии пожалел о своем решении. Подробности 27 августа рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

    Уроженец Таджикистана сменил пол в документах в 2021 году. Истец Игнат утверждает, что ему дали добро в связи с официальным диагнозом. Но за два с лишним года Игнат понял, что быть мужчиной не так уж и круто, что у него возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли». Уточняется, что хирургически в истце ничего не меняли, он так и остался женщиной. Игнат в будущем хочет выйти замуж и родить, а в связи с агрессивной политикой в отношении к трансгендерам это представляется ему невыполнимой задачей.

    В ЗАГСе заявителю отказали в смене пола из-за изменения в законодательстве. Игнат пытался получить медицинское заключение о том, что он женщина. Но такие справки выдают только несовершеннолетним и тем, кто сменил пол хирургическим путем до вступления в силу закона.

    Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении — исправить Игнат на Игнис, поменять фамилию, отчество и пол. Мужчина настаивает на открытом судебном заседании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close