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Власть Камала Харрис высказалась о переговорах с Путиным по поводу Украины

Камала Харрис высказалась о переговорах с Путиным по поводу Украины

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5 комментариев

Вице-президент США Камала Харрис, участвующая в президентской гонке, заявила, что не намерена обсуждать урегулирование конфликта на Украине только с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает американская телерадиокомпания CBS News.

По мнению Харрис, Киев и Устав ООН должны определять то, как будет выглядеть успех в урегулировании конфликта на Украине. Так, обсуждение напряженной ситуации на территории Украины не может проводиться только между Камалой Харрис и Владимиром Путиным — в нем обязан участвовать и Киев.

«Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — заявила кандидат в президенты от Демократической партии.

Помимо этого, Харрис высказалась о расширении НАТО за счет Украины. По её словам, вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс надо будет решать тогда, когда это должно будет произойти. Пока же усилия Америки направлены на поддержку и защиту Украины от агрессии со стороны России.

Камала Харрис также объяснила то, как видит урегулирование конфликта на Украине ее соперник в президентской гонке Дональд Трамп.

«Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин бы сейчас сидел в Киеве. Он говорит: „О, он может положить этому конец в первый же день“. Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции», — заключает Харрис.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября.

Ранее Трамп заявлял, что попытается выступить посредником в прекращении конфликта на Украине, подчеркнув, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным. Кандидат в президенты США от Республиканской партии также говорил, что Украина должна была пойти на уступки президенту России Владимиру Путину за несколько месяцев до начала конфликта в феврале 2022 года. Так, по словам экс-президента, после того как Украина не пошла навстречу России, её теперь можно охарактеризовать как «разрушенную» (demolished), а её народ «мертвым».

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Комментарии
5
280896530
26 минут
Если ты не считаешь соседнее государство за государство, то велик шанс, что и тебя, как руководителя государства, никто не будет считать за руководителя.
275640356
15 минут
А как же Борис Джонсон?
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