В Петергофе рассказали, когда на зиму перестанут работать фонтаны

В Музее-заповеднике «Петергоф» 7 октября рассказали, до какой даты осенью 2024 года получится смотреть на фонтаны. У петербуржцев и гостей города — последняя неделя: водные струи будут подниматься в небо до воскресенья, 13 октября, включительно.

«С 14 октября вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным, а как они будут работать в зимний период — скоро расскажем, следите за новостями», — рассказали в телеграм-канале ГМЗ.

Осенний праздник фонтанов прошел в Петергофе 20–21 сентября, «Фонтанка» показывала, каким он получился. В этом году праздник прошел в формате фестиваля, площадками которого стали разные локации Нижнего парка, а не только Большой каскад.