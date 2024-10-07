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Афиша Plus Музеи В Петергофе рассказали, когда на зиму перестанут работать фонтаны

В Петергофе рассказали, когда на зиму перестанут работать фонтаны

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2 комментария

В Музее-заповеднике «Петергоф» 7 октября рассказали, до какой даты осенью 2024 года получится смотреть на фонтаны. У петербуржцев и гостей города — последняя неделя: водные струи будут подниматься в небо до воскресенья, 13 октября, включительно.

«С 14 октября вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным, а как они будут работать в зимний период — скоро расскажем, следите за новостями», — рассказали в телеграм-канале ГМЗ.

Осенний праздник фонтанов прошел в Петергофе 20–21 сентября, «Фонтанка» показывала, каким он получился. В этом году праздник прошел в формате фестиваля, площадками которого стали разные локации Нижнего парка, а не только Большой каскад.

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Комментарии
2
kran_5e4d90f982a4f
1 час
опять таджики вам пишут заголовки?
Вауреур
56 минут
Нужно работать больше. Разработать подогрев труб как вариант
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