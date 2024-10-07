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Спорт Матч между сборными России и Таджикистана в ноябре не состоится

Матч между сборными России и Таджикистана в ноябре не состоится

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Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) ответила отказом на предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении товарищеского матча между национальными командами в ноябре. В организации сообщили, что на этот период у сборной Таджикистана уже запланированы игры. Об этом 7 октября пишет ТАСС со ссылкой на ФФТ.

Предложение о товарищеском матче поступило от российской организации еще в июне-июле, рассказали в ФФТ. Однако там вынуждены отказать из-за планов на ноябрь.

Накануне стало известно об отказе футбольных сборных Пакистана и Танзании провести в России товарищеские матчи в октябрьском окне. Из-за этого у российской национальной команды по футболу может сложиться ситуация, когда ей не с кем будет играть в рамках тренировочного отбора.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов тем не менее заявил, что октябрьский сбор состоится в любом случае. Главный тренер отечественной сборной Валерий Карпин признался, что «не знает», с кем будет играть его команда.

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Комментарии
1
prosto korsak
1 минута
Неужели, в сборной России не наберётся 22 человека?
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