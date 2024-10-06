Сборные Пакистана и Танзании по футболу отказались играть с командой России. С кем играть на сборах — неизвестно

Национальные сборные Пакистана и Танзании по футболу отказались проводить с командой России товарищеские матчи в рамках октябрьского окна, выделенного Международной федерацией футбола для матчей сборных. Об этом 6 октября сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, у российской сборной, отстраненной в 2022 году от международных соревнований, может сложиться ситуация, когда ей не с кем будет играть в рамках тренировочного сбора, начинающегося в понедельник и заканчивающегося 15 октября.

Несмотря на отстранение от международных соревнований, сборной РФ по футболу разрешено проводить товарищеские встречи. До сих пор Российскому футбольному союзу (РФС) удавалось найти спарринг-партнеров чаще всего не очень высокого уровня, — например, 5 сентября российская команда обыграла сборную Вьетнама в Ханое.

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что октябрьский сбор будет проведен в любом случае. Но главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что «не знает», чем его команда будет на нем заниматься.