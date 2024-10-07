Организатор квеста в Петербурге выплатит 100 тысяч за удар ребенка бутафорским молотком

Василеостровский районный суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего с организатора квеста за удар бутафорским молотком по голове 11-летнего мальчика. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Инцидент произошел в прошлом ноябре, когда мальчик отправился к подружке на день рождения, который отмечали на 17-й линии Васильевского острова, 54, к. 4, где проходил перформанс с актерами а жанре «ужасы». Один из таких актеров, как установил суд, ударил ребенка в район виска — ему понадобилась госпитализация.

«Они моего ребёнка могли убить просто, вы понимаете? Ещё бы чуть-чуть, это район виска, и все, у меня бы не было сына», — рассказала тогда мать пострадавшего. В итоге прокурор Василеостровского района обратилась с иском к организатору квеста о компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены.