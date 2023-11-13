«Еще бы чуть-чуть, и у меня бы не было сына»: 11-летний мальчик получил травму головы на квесте в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил травму головы на квесте. По словам Надежды, матери пострадавшего, в произошедшем виноват сотрудник организации.

Инцидент произошел накануне, 12 ноября. Мальчик по имени Тимофей был приглашен на день рождения подружки. Мамы Тимофея на празднике не было, но были родители именинницы.

«Мне позвонили и сказали, что у него травма головы. Там говорили, что он якобы ударился. А ребёнок говорит, что сотрудник квеста ударил его в район виска. И у него потекла кровь. Этот сотрудник, который ударил, она видела, что у него течёт кровь, но не помогла ничем. Скорую вызывали другие сотрудники», — рассказала Надежда.