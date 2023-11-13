«Еще бы чуть-чуть, и у меня бы не было сына»: 11-летний мальчик получил травму головы на квесте в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил травму головы на квесте. По словам Надежды, матери пострадавшего, в произошедшем виноват сотрудник организации.
Инцидент произошел накануне, 12 ноября. Мальчик по имени Тимофей был приглашен на день рождения подружки. Мамы Тимофея на празднике не было, но были родители именинницы.
«Мне позвонили и сказали, что у него травма головы. Там говорили, что он якобы ударился. А ребёнок говорит, что сотрудник квеста ударил его в район виска. И у него потекла кровь. Этот сотрудник, который ударил, она видела, что у него течёт кровь, но не помогла ничем. Скорую вызывали другие сотрудники», — рассказала Надежда.
По её словам, организаторы квеста не предупреждали о том, что в ходе игры могут прилететь какие-то удары.
В настоящее время Тимофей находится в больнице. Ему наложили девять швов на рану, у него отёк и опух глаз, перелома черепа нет, рассказала Надежда.
Сейчас мать мальчика намерена обратиться в полицию. «Они моего ребёнка могли убить просто, вы понимаете? Ещё бы чуть-чуть, это район виска, и все, у меня бы не было сына», — сказала она.
По данным «Фонтанки» мероприятие проходило по адресу: 17-я линия Васильевского острова, 54, корпус 4. Судя по поиску, там действительно предлагают перформансы с актерами в жанре «ужасы». Администратор «КиноКвеста» выслушала вопрос корреспондента, уточнила, о каком именно инциденте идет речь, а когда услышала ответ, связь оборвалась. Повторный звонок не увенчался успехом — вместо администратора ответил автоответчик.