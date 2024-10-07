Лавров рассказал о важности выборов президента США для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию Newsweek заявил, что России без разницы, кто станет новым президентом США, поскольку в стране сложилась двухпартийная система противостояния Москве. Его слова американская газета приводит 7 октября.

Россия готова изучить предложения со стороны США, если внутри американской политики что-то изменится, добавил Лавров. При этом в Москве считают логичным, если бы новый глава государства сосредоточился на решении проблем внутри страны, «а не искал приключений за десятки тысяч миль», отметил министр.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Голосовать американцы будут за одного из двух кандидатов: Камалу Харрис от демократов или Дональда Трампа от республиканцев. Сейчас в стране активно идет предвыборная кампания.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности ранее начал расследование из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Там он побывал вместе с Камалой Харрис. Председатель Комитета Джеймс Комер утверждает, что поездка на предприятие была организована на деньги американских налогоплательщиков, а сам визит был частью предвыборной кампании Харрис.