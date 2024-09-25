Целью приезда президента Украины на завод боеприпасов в комитете назвали участие в проведении предвыборной кампании Камалы Харрис. Комер подчеркнул, что в 2019 году Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу за злоупотребление властью «на основании теории» о том, что тот пытался использовать Зеленского в интересах своей президентской кампании.

«Администрация Байдена — Харрис недавно доставила того же иностранного лидера, президента Украины Владимира Зеленского, на финансируемый американскими налогоплательщиками рейс в Пенсильванию, штат, который на предстоящих президентских выборах 2024 года был описан как «самое сложное поле битвы для победы вице-президента Камалы Харрис», — подчеркнул Джеймс Комер.

Тем временем стало известно, что Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со 100 миллиардами долларов. Я думаю, что он лучший продавец на земле», — заявил кандидат в президенты США на предвыборном мероприятии во вторник.