«На оплаченном из кармана налогоплательщиков рейсе». Комитет по надзору США начал расследование из-за приезда Зеленского в Пенсильванию

Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности начал расследование из-за приезда Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штат Пенсильвания. Заявление опубликовали на сайте ведомства 25 сентября.
Инициатором расследования выступил председатель комитета Джеймс Комер. Он утверждает, что администрация Джо Байдена использовала средства налогоплательщиков, чтобы оплатить перелет Владимира Зеленского. Ведомство запросило документы из Белого дома, Министерства обороны и Министерства юстиции США о «злоупотреблении администрацией Байдена —Харрис государственными ресурсами».
Целью приезда президента Украины на завод боеприпасов в комитете назвали участие в проведении предвыборной кампании Камалы Харрис. Комер подчеркнул, что в 2019 году Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу за злоупотребление властью «на основании теории» о том, что тот пытался использовать Зеленского в интересах своей президентской кампании.
«Администрация Байдена — Харрис недавно доставила того же иностранного лидера, президента Украины Владимира Зеленского, на финансируемый американскими налогоплательщиками рейс в Пенсильванию, штат, который на предстоящих президентских выборах 2024 года был описан как «самое сложное поле битвы для победы вице-президента Камалы Харрис», — подчеркнул Джеймс Комер.
Если администрация Джо Байдена действительно пытается использовать зарубежного лидера в поддержку кампании Камалы Харрис, это считается превышением должностных полномочий и нецелевым использованием средств налогоплательщиков, подчеркнули в комитете.
В воскресенье президент Украины посетил завод боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания. В ходе визита политик призвал увеличить поставки снарядов Киеву, сообщало агентство Associated Press.
Тем временем стало известно, что Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со 100 миллиардами долларов. Я думаю, что он лучший продавец на земле», — заявил кандидат в президенты США на предвыборном мероприятии во вторник.
По данным Госдепартамента, всего США предоставили более 56 миллиардов долларов в виде помощи Украине с 2022 года.
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