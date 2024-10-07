Властям регионов хотят разрешить заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дать возможность региональным властям заключать соглашения о стабилизации цен на все товары с субъектами, занимающимися торговлей. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.



На данный момент заключать соглашения на все товары, кроме тех, на которые введено государственное регулирование цен, могут только власти ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Остальные же субъекты РФ могут регулировать цены только социально значимых товаров первой необходимости.

ФАС отмечает: «Изменение в постановлении правительства РФ будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан». Согласно проекту, каждый регион будет самостоятельно выбирать товары, на которые будет действовать соглашение.

Начало общественного обсуждения проекта стартовало 7 октября и продлится до 21 октября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ФАС запросила у 14 федеральных торговых сетей данные о ценообразовании на социально значимые продукты. Тех, кто завысил цены, ждут антимонопольные меры.