В Красноярском крае щенок попал в западню в виде уличного туалета. Спасать его пришлось пожарным

В селе Тасеево Красноярского края пожарные спасли щенка, который «попал в западню». О происшествии 6 октября сообщает МЧС.

Скуление животного местные жители услышали из уличного туалета на территории центрального парка — как он угодил в эту опасную ловушку и что из себя представляет «западня», не уточняется, но извлечь его своими силами сельчане не смогли. На помощь были вызваны пожарные МЧС.

Источник: МЧС России







Спасатели смастерили петлю из веревки и доски и вытащили щенка, которого забрали к себе местные жители.