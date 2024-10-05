Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 763мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Призыв закручивает гайки
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Рамзана Кадырова наградили знаком Почетного строителя

Рамзана Кадырова наградили знаком Почетного строителя

436
2 комментария

В ходе открытия жилого комплекса в Грозном 5 октября Рамзана Кадырова отметили знаком «Почетный строитель России». Награду с формулировкой «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии» вручал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, — рассказало РИА «Новости».

«Наша республика растёт и развивается, — цитирует Кадырова телеграм-канал Минстроя. — Ещё в начале двухтысячных, когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров».

Накануне было объявлено, что сын Рамзана Кадырова Адам вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
AndrewBarsik
2 минуты
Хорошо бы ещё каждодневно публиковать меню Рамзана Кадырова, график встреч, поручения, которые он дал по результатам совещаний. Нам в Санкт-Петербурге эта информация необычайно интересна.
Сила в Правде!!
13 минут
ирек коленки там стёр надеюсь. хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25