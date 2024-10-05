Рамзана Кадырова наградили знаком Почетного строителя

В ходе открытия жилого комплекса в Грозном 5 октября Рамзана Кадырова отметили знаком «Почетный строитель России». Награду с формулировкой «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии» вручал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, — рассказало РИА «Новости».
«Наша республика растёт и развивается, — цитирует Кадырова телеграм-канал Минстроя. — Ещё в начале двухтысячных, когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров».
Накануне было объявлено, что сын Рамзана Кадырова Адам вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ.
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