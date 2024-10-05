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Власть Общество «Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше»: Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России

«Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше»: Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России

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5 комментариев

Адам Кадыров, 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Об этом 5 октября сообщает ТАСС.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил Адаму Кадырову сертификат и медаль за популяризацию Книги рекордов во время турнира по ММА АСА 180 в Грозном.

«Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», провозгласил Коненко.

Сам рекордсмен описал свои ощущения как «самые приятные» и добавил следующее: «Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше».

29 апреля текущего года Адам стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. В октябре прошлого году ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России». В конце ноября прошлого года Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура в составе Минобороны РФ, а в декабре — куратором батальонаимени Байсангура Беноевского.

Кроме того, Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни — за что и удостоился чести быть вписанным в Книгу рекордов России.

Награждать Адама Кадырова начали после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения сыном Никиты Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана, а позже приговорили к 3,5 года лишения свободы.

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Комментарии
5
Антти Лахтанен
33 минуты
Вот так выглядит дно России.
Сила в Правде!!
39 минут
глумятся над россиянами а в ответ тишина...
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