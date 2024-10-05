Полиция догнала курьера, обругавшего школьницу после ДТП на Шуваловском. Он уезжал на самокате

Приезжий из Узбекистана объясняется с полицией после столкновения со школьницей в Приморском районе Петербурга. По данным ведомства, угодив в ДТП с электросамокатами, он поспешил по делам, оставив пострадавшую с переломом ноги.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО







О задержании предполагаемого правонарушителя 5 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские установили, что второй участник дорожного происшествия на Шуваловском проспекте — 28-летний иностранец, работающий курьером. Разминуться с сотрудниками ДПС ему не удалось.

«Фонтанка» писала, что курьер столкнулся с 13-летней школьницей у дома 55 на Шуваловском проспекте 3 октября. Оба ехали на самокатах, но если мужчина смог продолжить поездку, то девочке потребовалась помощь.

По данным полиции, вместо того, чтобы позвонить в экстренные службы, иностранец уехал, перед этим успев обругать пострадавшую. В больнице девочке диагностировали перелом голени.

Курьеру вменяют нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП) и невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.27 КоАП). В главке сообщают, что материалы будут переданы в суд в ближайшее время.