Школьница и курьер столкнулись на самокатах на Шуваловском. Мужчина обругал ребенка и уехал

Инцидент произошел в три часа дня 3 октября у дома 55 по Шуваловскому проспекту, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как установили сотрудники ГИБДД, 13-летняя школьница, двигаясь по придомовой территории на электросамокате, столкнулась с курьером, который тоже ехал на электросамокате. После этого курьер, обругав ребенка, скрылся с места ДТП.