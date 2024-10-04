Школьница и курьер столкнулись на самокатах на Шуваловском. Мужчина обругал ребенка и уехал

Инцидент произошел в три часа дня 3 октября у дома 55 по Шуваловскому проспекту, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как установили сотрудники ГИБДД, 13-летняя школьница, двигаясь по придомовой территории на электросамокате, столкнулась с курьером, который тоже ехал на электросамокате. После этого курьер, обругав ребенка, скрылся с места ДТП.
Девочка в результате получила перелом голени. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция устанавливает личность и местонахождение скрывшегося курьера. Возбуждено административное дело по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ — о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью, и оставлении места ДТП. Ведется расследование.
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