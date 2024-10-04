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Общество Минцифры РФ и Роскомнадзор представили правила верификации и ведения каналов в соцсетях с аудиторией более 10 000

Минцифры РФ и Роскомнадзор представили правила верификации и ведения каналов в соцсетях с аудиторией более 10 000

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5 комментариев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подготовили проекты документов, устанавливающие правила верификации блогеров, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч. Соответствующие документы 4 октября опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Блогеры с аудиторией более 10 000 подписчиков после верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень публичных страниц. Владелец такого ресурса должен будет самостоятельно направить минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные, через портал «Госуслуг», через сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в соцсети.

Вся информация в перечне будет зашифрована и публиковаться не будет. Лишь информацию о том, включен канал в перечень или нет, можно будет получить через форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку на канале.

Общественное обсуждение проекта продлится до 31 октября. Ведомства заявляют, что предлагаемые меры помогут владельцам популярных пабликов и каналов защититься от мошенников, а у пользователей появится простая возможность убедиться, что они имеют дело с подлинным источником информации.

«При включении паблика в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу соцсети, которая должна будет разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку для проверки того, находится ли паблик в перечне. Верифицированные каналы смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Канал, не включенный в перечень, не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты, и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах», — сообщили ТАСС в Минцифры.

Первый проект порядка ведения реестра страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, был размещен 5 сентября на портале regulation.gov.ru. Спустя несколько часов Роскомнадзор удалил документ, сославшись на то, что случайно опубликовал черновик. «Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — цитировал ТАСС пресс-службу ведомства.

Уже тогда предполагалось, что у тех блогеров-десятитысячников, кто окажется за пределами реестра, российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать их репосты. Также они не смогут просить подписчиков о донатах. Подробнее о том, какие риски блогеры и эксперты видят в схеме, предложенной РКН, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
5
282796757
1 час
Во все времена и во всех странах власти призывали стучать на соседей. Но призывать граждан стучать на самих себя додумались только в РФ.
Kit.
52 минуты
Непонятно, можно ли по мнению Роскомнадзора репостить вакансию на LinkedIn, если она исходно опубликована фирмой с меньше 10000 подписчиков? Нет, понятно, что на это никто не будет обращать внимание, но чисто теоретически?
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