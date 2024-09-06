«Ликвидация интернет-вольницы». Что не так с порядком ведения реестра блогеров, который предложил (и тут же удалил) РКН

Источник: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»







Проект порядка ведения реестра страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, был размещен 5 сентября на портале regulation.gov.ru. Спустя несколько часов Роскомнадзор удалил документ, сославшись на то, что случайно опубликовал черновик. Но разлетевшийся на цитаты проект вызвал волну обсуждений. «Фонтанка» вчиталась в документ и спросила у экспертов и самих блогеров, что бы на месте РКН они изменили в чистовом варианте.



Проект РКН описывает применение на практике поправок в Закон «О связи», которые Госдума приняла в конце июля. Они обязывают владельцев каналов в мессенджерах и страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами подписчиков предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Причем попасть в реестр смогут только такие блоги, которые «не распространяют информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено». Они получат специальную отметку, обозначающую внесение в перечень.



У тех блогеров-десятитысячников, кто окажется за пределами реестра, российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать их репосты. Также они не смогут просить подписчиков о донатах.



Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что речь «обо всех соцсетях», в том числе YouTube. Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин говорил, что закон касается и Telegram. Он вступит в силу 1 ноября 2024 года.



Что предложил РКН



Согласно черновому предложению РКН, владельцы страниц и каналов от 10 тысяч подписчиков должны будут предоставить в ведомство наименование персональной страницы и ее адрес в интернете (эти сведения будут открытыми).



Также будет необходимо предоставить данные о владельце страницы или канала. Для физлиц — граждан России это фамилия, имя и отчество, для иностранцев — ФИО и страна проживания. Юрлицам предлагалось указать название организации, организационно-правовую форму, регистрационный номер, ИП — ФИО и регистрационный номер, иностранным компаниям — название, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.



Также РКН хотел знать телефонные номера и адреса электронной почты владельца блога (страницы в соцсети, телеграм-канала), которые использовались при их создании и используются при ведении. Такую же информацию требовалось предоставить о людях, которые размещают информацию на странице, то есть администраторах.



Наконец, РКН планировал запрашивать сведения об IP-адресе компьютера, с которого пользователь соцсети, а также администратор зарегистрировались в соцсети или мессенджере, с которых создали страницу или канал и с которых ее ведут.



Предполагалось, что передать информацию можно через форму на сайте РКН или по электронной почте. В течение семи дней в ведомстве обещали проверять достоверность данных и еще в течение трех дней уведомить автора канала о принятом решении о включении в реестр или отказе. Об удалении страницы либо изменении какой-либо информации также нужно было бы повторно уведомить РКН.



Впрочем, вскоре документ был отозван. «Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.



Что думают о предложении РКН блогеры



«Для меня подобная инициатива — элемент политики, направленной на постепенное вытеснение всякого частного промысла, ликвидацию интернетовской вольницы», — комментирует автор телеграм-канала «Деньги и песец» (37 тысяч подписчиков), экономист Дмитрий Прокофьев. Блоги живут за счет рекламы, и исключение из реестра приведет к потере доходов. При этом объем сведений таков, что при желании всегда можно будет найти нарушение, пояснил он.



«Документ неприятный, ненужный, бессмысленный», — считает футуролог Сергей Переслегин, соавтор проекта «Социософт.ТВ» на Youtube (261 тысяча подписчиков), «ВКонтакте» (10 тысяч подписчиков) и на платформе «Дзен» (23,2 тысячи). По его мнению, данные, которые РКН просит у блогеров для внесения в реестр, заинтересованные лица и структуры и так могли при желании получить. Но он не исключает, что это может стать инструментом для сведения личных счетов. «Поскольку будет удобно и возможно заявить, что у вас более 10 тысяч подписчиков, а вы об этом своевременно не сообщили», — говорит он.



Руководитель проекта «Социософт.ТВ» Наталья Луковникова называет новеллу запоздалым окультуриванием информационного пространства. «Человек, который доносит [до аудитории] что-то более или менее серьезное, а не просто развлекательный контент, наверное, должен действовать более или менее от своего лица», — говорит она. В то же время в текущей редакции не совсем ясно, как Роскомнадзор будет отличать блогера как персону с личным мнением от ресурсов сайтов и новостных агентств, которые подразумевают большое количество работающих сотрудников. Также ее беспокоит вопрос сохранности персональной информации, которую владельцы и сотрудники каналов будут передавать РКН.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, чей канал в Telegram с 12 тысячами подписчиков тоже подлежит включению в реестр, рассказал «Фонтанке», что не видит ничего страшного в требованиях РКН. Впрочем, и исключение из реестра его не пугает — на рекламе в Telegram он не зарабатывает. Но на миллионы таких каналов у ведомства вряд ли хватит ресурсов, считает Колесов. «Я думаю, что они будут отслеживать все-таки политические каналы, у которых большая аудитория», — считает он.



Что говорят эксперты



Главная цель нововведений — деанонимизация интернет-ресурсов, считает Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily. «Телевидение, газеты — уже под контролем. Теперь государство хочет контролировать интернет», — отмечает он. Но это не исключительно российская специфика, а мировой тренд, подчеркивает эксперт.



«У нас огромное количество пабликов «ВКонтакте», Telegram, которые работают как СМИ, но в качестве СМИ не зарегистрированы. И они уходят из-под контроля со стороны РКН», — соглашается адвокат коллегии адвокатов «Де ЛАТА» Яна Корзинина, работающая с «Фонтанкой». Но речь идет не только о контроле за информацией, но и за финансовыми потоками — например, государству интересно, платит ли блогер налоги с доходов, которые получает за размещение рекламы.



Но телеграм-каналы и соцсети зарегистрированных СМИ тоже подлежат внесению в реестр РКН — во всяком случае, согласно опубликованному проекту, отмечает юрист. «Даже если это официальная страница, относящаяся к конкретному СМИ, сама эта страница СМИ не является», — говорит она.



Нет в размещенной версии и исключений для пабликов государственных органов, в том числе личных страничек чиновников в соцсетях (к примеру, на страницу губернатора Александра Беглова «ВКонтакте» подписано почти 163 тысячи человек). «Если у чиновника на странице больше 10 тысяч подписчиков, то он, равно как и любой другой человек, зарегистрировавший такой паблик, должен будет пройти эту процедуру. И никаких исключений я не вижу», — комментирует Яна Корзинина.



Тем, кто работает в правовом поле, бояться деанонимизации не стоит, считает Денис Кусков. Но, по мнению эксперта, для законопослушных блогеров требования РКН избыточны: для обеспечения прозрачности было бы достаточно сведений о владельце (юридическом или физлице) и его контактах. «Потому что какая разница, какой IP-адрес у человека, который участвует в работе? За канал, как и за СМИ, несет ответственность главный редактор», — рассуждает он.



А вот контролировать таким образом русскоязычные ресурсы, владельцы которых находятся за границей, все равно не получится, комментирует Денис Кусков. «Разве что просить администрацию Telegram заблокировать конкретный канал, потому что он не подал данные [в РКН], но не совсем ясно, почему проживающий за границей человек должен это делать», — рассуждает он.



Яна Корзинина также предлагает обратить внимание на риски, которые возникают у человека, который когда-то создал какую-то страницу, а затем передал доступ к ней другим людям, которые стали фактическими администраторами ресурса.

