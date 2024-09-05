В РКН определились с данными, которые владельцы каналов с 10 тыс. подписчиков должны передать ведомству

Роскомнадзор разработал порядок ведения перечня блогов в соцсетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек. В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, также указана информация, которую авторы каналов должны будут передать в ведомство.



Блогеры должны предоставить в ведомство адрес личной страницы и Ф. И. О . От юрлиц хотят знать полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовую форму и регистрационный номер. От ИП просят Ф. И. О . и номер записи о регистрации ИП.

