В РКН определились с данными, которые владельцы каналов с 10 тыс. подписчиков должны передать ведомству

Роскомнадзор разработал порядок ведения перечня блогов в соцсетях, на которые подписаны более
Блогеры должны предоставить в ведомство адрес личной страницы
У иностранных блогеров перечень иной — это
От блогеров в РКН также ждут номер телефона, электронную почту, на которые зарегистрирован канал, и информацию о сетевых адресах.
Передать информацию можно через форму на сайте РКН или по электронной почте. В течение семи дней в ведомстве проверят достоверность данных. После, в течение трех дней Роскомнадзор уведомит автора канала о принятом решении. Если позднее информация со стороны блогера изменится, ее также нужно будет повторно предоставить ведомству. Об удалении страницы тоже придется сообщить в РКН, следует из документа.