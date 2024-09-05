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    В РКН определились с данными, которые владельцы каналов с 10 тыс. подписчиков должны передать ведомству

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    3 комментария

    Роскомнадзор разработал порядок ведения перечня блогов в соцсетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек. В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, также указана информация, которую авторы каналов должны будут передать в ведомство.

    Блогеры должны предоставить в ведомство адрес личной страницы и Ф. И. О. От юрлиц хотят знать полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовую форму и регистрационный номер. От ИП просят Ф. И. О. и номер записи о регистрации ИП.

    У иностранных блогеров перечень иной — это Ф. И. О. и страна проживания. От зарубежных организаций — полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор, а также идентификатор в торговом реестре страны регистрации, следует из документа.

    От блогеров в РКН также ждут номер телефона, электронную почту, на которые зарегистрирован канал, и информацию о сетевых адресах.

    Передать информацию можно через форму на сайте РКН или по электронной почте. В течение семи дней в ведомстве проверят достоверность данных. После, в течение трех дней Роскомнадзор уведомит автора канала о принятом решении. Если позднее информация со стороны блогера изменится, ее также нужно будет повторно предоставить ведомству. Об удалении страницы тоже придется сообщить в РКН, следует из документа.

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    Комментарии 3

    27546475705 Сен 2024 в 23:37
    РК надзор пошел в дозор. Адреса, пароли, явки достают все из под лавки.
    +0−0
    Akabos05 Сен 2024 в 22:56
    " ждут номер телефона, электронную почту, на которые зарегистрирован канал"(с)
    а потом сольют базу и начнут воровать каналы...
    +3−0
    Заливщик голосовых планок05 Сен 2024 в 22:23
    Ну щас иностранные блохеры в очередь выстроятся..
    +5−0
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