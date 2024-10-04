В Петропавловской крепости увековечили одного из основоположников советской космонавтики Бориса Раушенбаха

Памятник выдающемуся физику-механику, одному из основоположников советской космонавтики Борису Раушенбаху открыли в Петропавловской крепости 4 октября — в годовщину запуска в 1957 году на орбиту первого в мире советского спутника

Скульптуру из гранита и бронзы назвали «Памяти наставника», она создана по заказу космонавта Алексея Елисеева архитекторами-художниками Вячеславом Борисовичем Бухаевым и Андреем Балашовым и передана в дар Музею истории Санкт-Петербурга.

Источник: Музей истории Санкт-Петербурга







Борис Викторович был родом из Петрограда. В юности работал на Ленинградском авиационном заводе № 23, окончил Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота. А уже в 1936 году переехал в Москву, где начал работать в Реактивном научно-исследовательском институте под руководством Сергея Королёва, в связи с арестом которого был отстранен от должности ведущего конструктора в 1938 году. Войну провел в эвакуации. А в 1948 году академик Мстислав Келдыш добился его возвращения в Москву, где ученый стал читать лекции на физико-техническом факультете МГУ и продолжил заниматься наукой.

Раушенбах первым занялся движением в невесомости, разработал системы управления и ориентации космических аппаратов, его расчеты позволили нацелить спутник на обратную сторону Луны. В ходе первого полета человека в космос кораблем управляла автоматическая система, разработанная группой ученых под руководством Раушенбаха.

Кроме того, в 1970-х академик занялся искусствоведением, изучал отображение реальности в живописном искусстве и древнерусскую иконопись.

Бориса Раушенбаха не стало в 2001 году в возрасте 86 лет.