«Большой Детский фестиваль» впервые пройдет в Петербурге

Источник: https://grandkidsfest.ru/











С 4 по 14 октября в Санкт-Петербурге пройдет специальная программа «Большого Детского фестиваля». «БДФ» — ежегодный мультижанровый фестиваль, представляющий творческие проекты для детей и подростков. С 2018 года он проходит в разных городах страны и вот, наконец, его смогут увидеть и петербургские зрители.





«БДФ» — фестиваль с обширной программой, в которую входят не только привезенные спектакли, но также и мероприятия смежных направлений: БДФ Кино (показы лучших фильмов для детей в кинотеатре «Родина» и ночь анимации), БДФ Школа (семинары и тренинги для учителей словесности и школьных театральных педагогов), БДФ Лаборатория (молодые режиссеры создают эскизы спектаклей для подростков), БДФ Мастерские (мастер-классы педагогов театральных вузов для детей из творческих студий) и БДФ Книга (мастер-классы и встречи с писателями, выставки иллюстраций и др.). Все мероприятия этих направлений можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.





В рамках петербургского фестиваля состоится показ лучших спектаклей из разных регионов России, отобранных независимым экспертным советом и претендующих на премию «БДФ». Среди участников — представители нового поколения режиссеров. Например, Иван Пачин, один из ведущих деятелей театра для детей, представит постановку «Детство Чайковского» (12+), созданную в Государственном театре кукол Удмуртской Республики.





Фестиваль также предоставит возможность познакомиться с тем, как театр для детей ступает на поле экспериментальных жанров. Так, московский «Рэп-театр», уже отмеченный премией «БДФ» в 2023 году, представит дерзкую интерпретацию романа Достоевского «Идиот» (16+) в формате рэп-мюзикла, сочетающего в себе энергию современной музыки и глубину классической литературы.





Программа богата и другими интересными постановками. Сургутский музыкально-драматический театр покажет спектакль «Сахарный ребенок» (12+), основанный на известном романе Ольги Громовой и поставленный Иваном Миневцевым, - о мире ребенка, чьих родителей репрессировали. Для самых маленьких зрителей подготовлен бэби-спектакль о Василии Кандинском от «Первого театра» города Чехова — «Кандинский в песочнице» (0+) поможет пробудить в маленьком зрителе художественные таланты. Особого внимания также заслуживает антиутопия «История Северного круга» (6+), созданная Фамилом Джавадовым, учеником Андрея Могучего, по повести Юлии Кузнецовой — здесь история о будущем, в котором случилась экологическая катастрофа, превращается в детскую антиутопию.





Спектакли пройдут на различных площадках города, но главным соорганизаторам петербургского фестиваля станет «Театральный проект 27», который не так давно открыл собственное помещение на заводе «Арсенал». На этой площадке пройдет режиссерская лаборатория, где будут представлены 4 эскиза спектаклей для подростков: биография известного хирурга Леонида Рогозова, прооперировавшего самого себя в Антарктике, рэп-мюзикл о лицейский годах Пушкина, спектакль-обучение финансовой грамотности и подростковый вестерн о борьбе с телефонной зависимостью.