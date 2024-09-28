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Афиша Plus Театры На «Арсенале» открыли постоянную площадку «Театрального проекта 27» для подростков

На «Арсенале» открыли постоянную площадку «Театрального проекта 27» для подростков

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1 комментарий

На территории завода «Арсенал» вечером 27 сентября прошло открытие стационарной площадки «Театрального проекта 27». Теперь у театра, который специализируется на спектаклях для подростков, появится свой собственный дом, а у города — новое культурное пространство.

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Независимый проект, успешно работающий уже пять лет, теперь сможет давать представления на постоянной основе.

«Мы работаем для подростков, что почти никто не делает. Это сложная, непонятная аудитория, которой в том числе трудно продавать билеты. Мы продолжим работать с возрастом от 10 до 16 лет, и в этом, наверное, наша главная особенность. К примеру, мы планируем делать новогодние спектакли, которые никогда прежде не играли. Когда ты подросток, тебе некуда ходить под Новый год: есть или «Щелкунчик» в Мариинке, или елки для малышей. Мы же сделаем новогоднюю программу специально для молодежной аудитории», — прокомментировала специфику театра его основатель Наталия Сергеевская.

Новое пространство станет не только домашней сценой для труппы, но и настоящим культурным центром для молодежи. Помимо спектаклей (на данный момент в репертуаре театра — уже 15 постановок), «Театральный проект 27» предложит формы открытого взаимодействия со зрителем — в постоянную жизнь нового пространства войдут мастер-классы, лаборатории, образовательные программы, музейно-выставочное пространство, коворкинг и многое другое.

Наталья Сергеевская подчеркивает, что их новый «дом» станет платформой для сотрудничества с другими независимыми коллективами: «В Петербурге есть множество независимых театров, но площадок, на которых эти коллективы могут играть, значительно меньше. Теперь «Театральный проект 27» сможет предоставлять независимым театрам сцену по доступным условиям. Помимо этого, у нас есть еще одна важная миссия: мы даем делать спектакли начинающим режиссерам, которым часто тоже бывает непросто — ведь многие боятся звать незнакомых молодых постановщиков».

«Театральный проект 27» смог обрести постоянный дом благодаря большому общественному участию — театр поддержали более сорока партнеров. В качестве благодарности всем, кто помог в реализации проекта, театр устроил большой музыкально-поэтический концерт, срежиссированный Иваном Пачиным.

Свою основную деятельность на заводе «Арсенал» «Театральный проект 27» также начнет со спектакля Ивана Пачина — «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». А также станет соорганизатором Большого Детского фестиваля, который впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 14 октября (художественный руководитель фестиваля — Сергей Безруков).

Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»

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Комментарии
1
почти бросил..)
35 минут
Сначала, лайк очень хотелось поставить, но, вдруг, в конце, художественного руководителя фестиваля увидел..)
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