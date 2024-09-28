На «Арсенале» открыли постоянную площадку «Театрального проекта 27» для подростков

На территории завода «Арсенал» вечером 27 сентября прошло открытие стационарной площадки «Театрального проекта 27». Теперь у театра, который специализируется на спектаклях для подростков, появится свой собственный дом, а у города — новое культурное пространство.
Независимый проект, успешно работающий уже пять лет, теперь сможет давать представления на постоянной основе.
«Мы работаем для подростков, что почти никто не делает. Это сложная, непонятная аудитория, которой в том числе трудно продавать билеты. Мы продолжим работать с возрастом от 10 до 16 лет, и в этом, наверное, наша главная особенность. К примеру, мы планируем делать новогодние спектакли, которые никогда прежде не играли. Когда ты подросток, тебе некуда ходить под Новый год: есть или «Щелкунчик» в Мариинке, или елки для малышей. Мы же сделаем новогоднюю программу специально для молодежной аудитории», — прокомментировала специфику театра его основатель Наталия Сергеевская.
Новое пространство станет не только домашней сценой для труппы, но и настоящим культурным центром для молодежи. Помимо спектаклей (на данный момент в репертуаре театра — уже 15 постановок), «Театральный проект 27» предложит формы открытого взаимодействия со зрителем — в постоянную жизнь нового пространства войдут мастер-классы, лаборатории, образовательные программы, музейно-выставочное пространство, коворкинг и многое другое.
Наталья Сергеевская подчеркивает, что их новый «дом» станет платформой для сотрудничества с другими независимыми коллективами: «В Петербурге есть множество независимых театров, но площадок, на которых эти коллективы могут играть, значительно меньше. Теперь «Театральный проект 27» сможет предоставлять независимым театрам сцену по доступным условиям. Помимо этого, у нас есть еще одна важная миссия: мы даем делать спектакли начинающим режиссерам, которым часто тоже бывает непросто — ведь многие боятся звать незнакомых молодых постановщиков».
«Театральный проект 27» смог обрести постоянный дом благодаря большому общественному участию — театр поддержали более сорока партнеров. В качестве благодарности всем, кто помог в реализации проекта, театр устроил большой музыкально-поэтический концерт, срежиссированный Иваном Пачиным.
Свою основную деятельность на заводе «Арсенал» «Театральный проект 27» также начнет со спектакля Ивана Пачина — «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». А также станет соорганизатором Большого Детского фестиваля, который впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 14 октября (художественный руководитель фестиваля — Сергей Безруков).
Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»