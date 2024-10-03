Пожарные потушили огонь, охвативший 400 квадратных метров в екатеринбургской колонии

Почти пятьдесят пожарных привлекли к борьбе с огнём, вспыхнувшим на территории пенитенциарного учреждения в Екатеринбурге 3 октября. Справиться с открытым пламенем удалось за час.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, открытое горение на территории исправительной колонии № 10 на Монтёрской улице ликвидировали в 19:23 по местному времени (21:23 по Москве). Пожарные продолжают проливать возможные очаги и разбирать сгоревшие конструкции.

В ведомстве уточнили, что загорелась кровля административного здания. Огонь распространился на 400 квадратных метров.

E1.RU отмечали, что в колонии содержатся несколько сотен заключенных, есть мебельное и швейное производство. В региональном УФСИН возгорание назвали небольшим и заявили изданию, что все сотрудники натренированы — очередные учения 3 октября как раз проводились в СИЗО-1.