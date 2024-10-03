«Аномальный интерес к криптовалюте». Как на петербуржцев повлиял Hamster Kombat

Выпуск мемкоина HMSTR привел к увеличению интернет-трафика на главные криптовалютные платформы более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом в четверг, 3 октября, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МегаФона.

Размещение мемкоина HMSTR от разработчиков Hamster Kombat спровоцировало интерес среди петербуржцев к криптовалютам. Так, согласно данным МегаФона, сентябрьский трафик на ведущие криптовалютные площадки увеличился более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом оценить успех Hamster Kombat с финансовой стороны пока сложно. Однако в день официального выхода токена HMSTR показатели посещаемости криптобирж петербуржцами выросли на 55%, отметили в пресс-службе.

В первый день торгов мемкоином HMSTR самым популярным валютным рынком среди петербуржцев оказалась международная платформа Binance, на которую было потрачено более 40% общего объема гигабайт. Второе место заняла Bybit с долей трафика в 33%. Третье место досталось площадке OKX с 15% трафика. Отмечается, что местных жителей также заинтересовала криптобиржа EBI Exchange, которая не требует строгой верификации пользователей. Так, в день торгов трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель этого года на 690 %.

Как заметили в МегаФон, интерес россиян к крупным биржам, занимающимся виртуальной валютой, в целом увеличился по сравнению с прошлым годом. Среди всех выделилась площадка OKX: её интернет-трафик в сентябре вырос на 840% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Затем следуют BingX, интернет-трафик которой увеличился на 557 %, и Bybit (+ 255%). Тем не менее некоторые биржи потеряли часть трафика. Среди них: Binance (- 18%), KuCoin (- 31%) и Kraken (- 42%).