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Общество «Аномальный интерес к криптовалюте». Как на петербуржцев повлиял Hamster Kombat

«Аномальный интерес к криптовалюте». Как на петербуржцев повлиял Hamster Kombat

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Выпуск мемкоина HMSTR привел к увеличению интернет-трафика на главные криптовалютные платформы более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом в четверг, 3 октября, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МегаФона.

Размещение мемкоина HMSTR от разработчиков Hamster Kombat спровоцировало интерес среди петербуржцев к криптовалютам. Так, согласно данным МегаФона, сентябрьский трафик на ведущие криптовалютные площадки увеличился более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом оценить успех Hamster Kombat с финансовой стороны пока сложно. Однако в день официального выхода токена HMSTR показатели посещаемости криптобирж петербуржцами выросли на 55%, отметили в пресс-службе.

В первый день торгов мемкоином HMSTR самым популярным валютным рынком среди петербуржцев оказалась международная платформа Binance, на которую было потрачено более 40% общего объема гигабайт. Второе место заняла Bybit с долей трафика в 33%. Третье место досталось площадке OKX с 15% трафика. Отмечается, что местных жителей также заинтересовала криптобиржа EBI Exchange, которая не требует строгой верификации пользователей. Так, в день торгов трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель этого года на 690 %.

Как заметили в МегаФон, интерес россиян к крупным биржам, занимающимся виртуальной валютой, в целом увеличился по сравнению с прошлым годом. Среди всех выделилась площадка OKX: её интернет-трафик в сентябре вырос на 840% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Затем следуют BingX, интернет-трафик которой увеличился на 557 %, и Bybit (+ 255%). Тем не менее некоторые биржи потеряли часть трафика. Среди них: Binance (- 18%), KuCoin (- 31%) и Kraken (- 42%).

Игра Hamster Kombat появилась в Telegram в конце марта 2024 года. Участникам предлагается кликать на мультяшного хомяка и получать за это виртуальные монеты. Создателями игры СМИ называют IT-предпринимателей Александра Зеленщикова, Александра Пасечника и петербуржца Эдуарда Гуриновича.

В телеграм-игре Hamster Kombat уже завершился первый сезон, и разработчики решили подвести его итоги. Согласно данным создателей игры, с запуска Hamster Kombat к телеграм-игре присоединились более 300 миллионов пользователей. Позже, 26 сентября, стартовал листинг монет Hamster Kombat. Создатели популярного приложения Hamster Kombat разместили свой мемкоин на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Спустя почти сутки после старта торгов токенов игры Hamster Kombat в цене они обвалились почти два раза — с 1,18 рубля до 62,8 копейки.

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