«Натапали» копейки. На старте торгов токены Hamster Kombat обвалились в цене и торгуются за 80 копеек

В 15:00 26 сентября стартовал листинг монет Hamster Kombat — токен оказался доступен на биржах и в кошельке в Telegram. После начала торгов курс обвалился — на 14,3% в сравнении со вчерашним днем.
На 15:30 курс на бирже Bybit составлял 0,0086 доллара, или 0,79 рубля. То есть тысяча токенов принесет игроку чуть меньше 800 рублей. При этом до начала листинга курс токена на премаркете составлял 0,011 доллара — целый 1 рубль и 2 копейки.
Уже через пару минут после начала торгов telegram-кошелек обвалился. Сервис сообщает о временных технических неполадках. Любители «потапать» хомяка сообщают, что не могут продать токены Hamster Kombat в приложении из-за технического сбоя.
Один из игроков рассказал «Фонтанке», что успел «натапать» 1200 монет. «Где-то три дня активно этим занимался, потом время свободное появлялось — заходил», - поделился он. По нынешнему курсу он может получить 10,3 доллара – чуть больше 950 рублей. Еще один игрок заявил, что мог бы заработать на продаже токенов 17 долларов, но его забанили за читерство.
В выходные создатели Hamster Kombat распределили между игроками токены одноименной криптовалюты. Часть игроков оказались не допущены до листинга из-за обвинений в читерстве, а те, кто «тапал» честно, узнали, что заработали копейки.
О том, что в день листинга цена токена упадет, «Фонтанка» писала еще 23 сентября. Тогда криптоаналитики предсказали, что пользователи будут пытаться продать свои монеты, пока курс еще более-менее устойчивый. Как итог — токен на биржах полетит вниз.
Игра Hamster Kombat появилась в Telegram в конце марта 2024 года. Игрокам предлагается кликать на мультяшного хомяка и получать за это виртуальные монеты. Создателями игры СМИ называют IT-предпринимателей Александра Зеленщикова, Александра Пасечника и петербуржца Эдуарда Гуриновича.