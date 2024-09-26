«Натапали» копейки. На старте торгов токены Hamster Kombat обвалились в цене и торгуются за 80 копеек

В 15:00 26 сентября стартовал листинг монет Hamster Kombat — токен оказался доступен на биржах и в кошельке в Telegram. После начала торгов курс обвалился — на 14,3% в сравнении со вчерашним днем.



На 15:30 курс на бирже Bybit составлял 0,0086 доллара, или 0,79 рубля. То есть тысяча токенов принесет игроку чуть меньше 800 рублей. При этом до начала листинга курс токена на премаркете составлял 0,011 доллара — целый 1 рубль и 2 копейки.