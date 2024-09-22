«Я нахомячил $708». Стало известно, сколько заработали любители «тапать хомяка»

Создатели игры Hamster Kombat распределили между игроками токены одноименной криптовалюты. Реальталами оказались довольны не все, следует из гневных сообщений пользователей Сети, опубликованных в ночь на 22 сентября.

Часть игроков оказались не допущены до листинга криптовалюты, поскольку были обвинены в читерстве (нечестной игре). Как писала газета «Спорт-Экспресс», на каких основаниях пользователи получали такого рода бан не вполне понятно. Среди них оказались и те, кто играл честно, отмечает издание, но, скорее всего, в итоге все эти люди не получат ничего.



Получившие дроп игроки, то есть те, между кем все же были распределены монеты, могут увидеть свой баланс HMSTR в приложении. Токен пока не торгуется на бирже, но его курс можно увидеть на премаркете. Это платформа для внебиржевой торговли, с помощью которой можно покупать и продавать токены до их официального листинга. Сейчас курс составляет около 0,01 доллара или 0,9 рубля. То есть тысяча токенов принесет игроку всего 900 рублей.

Фото: bybit.com Фото: Соцсети Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





Такая перспектива обрадовала не всех. В социальных сетях пользователи делятся результатами.

- Там “Хомяк” токены подсчитал, по текущему курсу в 0,12 центов я нахомячил $708», - написал один из них.

- Ну что я вам скажу, ожидаемо хомяк дал основной массе до $50 при курсе премаркета на сейчас $0,01. Оставить яхты и самолеты, но это было весело, - написал другой игрок пользователь иностранной платформы. - В первый раз попробовал, хотя не верил. Но что это будут копейки не сомневался, - высказывается в том же духе юзер с российской.

Некоторые игроки оставляют гневные комментарии в адрес проекта и называют его мошенническим. Другие осмысляют ситуации через мемы.



Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





Листинг токенов HMSTR, после которого ими можно будет полноценно торговать на бирже, запланирован на 26 сентября.