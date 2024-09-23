Монеты Hamster Combat выходят на рынок. Сколько заработали те, кто усердно «тапал хомяка»?

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Создатели игры Hamster Combat раздали игрокам токены одноименной криптовалюты (HMSTR). Долгожданный листинг монеты ожидается в четверг, 26 сентября. В этот день откроется свободная торговля на биржах «натапанным добром». «Фонтанка» поговорила с экспертами о том, что ждать в день листинга, а также попыталась разобраться — смог ли кто-то заработать на хомяке.

«Тапать хомяка» — не самая выгодная стратегия Создатели игры распределили монеты в ночь на 22 сентября. Полученным результатом оказались довольны далеко не все игроки, выяснилось, что «тапать хомяка» — не самая выгодная стратегия. Автор телеграм-канала Life The Crypto Дмитрий Мачихин поделился в разговоре с «Фонтанкой», что заработали, те игроки в Hamster Combat, которые приглашали друзей в приложение, а также и копили ключи. Их выдавали за выполнение действий внутри игры, которые связаны с рекламой. Если же человек честно и усердно только «тапал хомяка», то на выходе получил минимум.



«Кто просто даже с самого начала кликал и заходил каждый день — получают мало. Не заработал на тебе сам кликер — не заработал и ты. Ты пригласил много друзей, тем самым кликер продал рекламу подороже, значит ты достоин. Ты копил ключи, тем самым совершал действия в рекламных интеграциях, значит ты достоин», — рассказал Мачихин.



Другие опрошенные «Фонтанкой» эксперты — автор телеграм-канал «КриптоБуржуй» Андрей Рябых и аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков — ответили, что заработали на истории с Hamster Combat скорее сами разработчики.



Сейчас токены криптовалюты HMSTR находится на премаркете. Стоимость одного токена оценивают примерно в рубль.

Что будет в день листинга криптовалюты от Hamster Combat? Автор телеграм-канала «КриптоБуржуй» Андрей Рябых дал прогноз, указав на историю с похожей криптовалютой Notecoin, что биржи могут перестать работать на несколько часов из-за наплыва пользователей. «Когда выходил NOT, у которого пользователей было, по-моему, в три-четыре раза меньше, то все биржи легли на несколько часов. Нельзя ничего было переводить, потому что сервисы не справились с таким потоком», — предположил эксперт.

Как рассказал Рябых, в день листинга цена токена обычно падает, потому что пользователи пытаются ее продать. «Куча народа будет пытаться продать HMSTR, токен полетит вниз. Notecoin потом отыграл, но там был общий подъем рынка», — рассказал Рябых.



Криптоаналитик Виктор Першиков уточнил, что цена криптовалюты в начале торгов может сильно отличаться от той, которая сегодня указана на премаркете. «Торги будут стартовать по ценам гораздо более низким, в том числе и потому что многие ринутся продавать свои монеты, надеясь получить хоть пару десятков долларов, пока курс актива еще более менее устойчивый. В дальнейшем нет никаких гарантий, что курс вырастет», — поделился он с «Фонтанкой».



Два возможных сценария описал автор телеграм-канала Life The Crypto Дмитрий Мачихин. По его оценкам, сначала владельцы HMSTR начнут продавать валюту и цена поползет вниз, но потом ее поднимут выкупами. «Те, кто продал, будут ловить синдром упущенной выгоды и пойдут закупать токен обратно, а это время закупившие подешевле начнут продавать уже подороже об тех, кто залетел на синдроме упущенной выгоды», — сказал он.



Однако, по предположению Мачихина, есть и другой вариант. Создатели HMSTR будут специально держать цену. «Но сколько у них денег на это, никто не знает. Хотя, судя по рекламе в самом кликере, деньги там немалые», — резюмировал Мачихин. Сколько заработали «тапавшие»? Если оценивать в ценах в ходе премаркета, поделился Андрей Рябых, то большая масса тех, кто усердно «тапал», заработали примерно 10–30 долларов. Однако он опасается, что в момент листинга владельцы токена HMSTR «ломанутся его сливать». По мнению эксперта, проблема в том, что создатели токена решили сразу вывалить 90 % токенов на рынок, а заморозили только 10 %.

«Сейчас 90 % всех этих токенов выпадут на рынок и пойдут на биржу. Все рухнет. Как бы текущие 10–30–50 долларов не сократились до 5–10 долларов», — поделился автор телеграм-канал «КриптоБуржуй». Судьба Notecoin В мае нынешнего года произошел листинг Notecoin — ближайшего аналога HMSTR. Эта криптовалюта тоже начиналась как игра-кликер. На старте токен оценивался примерно в рубль, затем упал, позже вырос до 2 рублей 40 копеек, а сегодня курс монеты — 68 копеек.

«Notcoin первопроходец и многих накормил большим дропам. Все пытаются повторить этот успех. Сам Notcoin сейчас живет. Цена, конечно, с момента листинга просела, но там уже есть новая механика. Поэтому и в моде сейчас такие кликеры», — рассказал Дмитрий Мачихин, автор телеграм-канала Life The Crypto.



«C Notcoin сейчас ситуация довольно нейтральная: после резкого роста до 2,5 центов с начала торгов, на текущий момент курс обвалился с максимумов на 72 % до меньше чем одного цента. Пока нет факторов, способных привести к сильному росту актива. Основная проблема в NOT, как и в HMSTR, заключается в отсутствии утилитарного смысла в активе. Это не прорывная технология, не развитие блокчейна и не совершенная форма криптовалюты, а лишь один из сотен тысяч активов, коих сейчас и так очень много, и создаются каждые день тысячи новых», — поделился аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

«[Сегодня] Notecoin активно везде торгуется. Это нативная монета сети TON, который ее всюду впихивает. Монета в цене упала, но сейчас вообще просадка рынка. Сейчас вообще кроме Bitcoin и Ethereum сложно о чем-то говорить, потому что Bitcoin сожрал весь рынок. Еще выборы американские. Если выберут Трампа, то для крипты все будет супер. Если победит его оппонент, то рынок может и просесть», — рассказал Андрей Рябых, автор телеграм-канала «КриптоБуржуй».



Разбирался Федор Данилов, «Фонтанка.ру».