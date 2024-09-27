Весь график — красный. Курс криптовалюты Hamster Kombat обвалился почти в два раза

Спустя почти сутки после старта торгов токенов игры Hamster Kombat в цене они обвалились почти два раза — с 1,18 рубля до 62,8 копейки. В пятницу, 27 сентября, в этом убедился корреспондент «Фонтанки».



Листинг начался накануне с премаркета в 1,18 рубля за один токен HMSTR. Рыночная стоимость криптовалюты ожидаемо полетела вниз, оперативно достигла 80 копеек, а на утро понедельника стабилизировалась в районе 61–65 копеек за токен. Ситуацию наглядно демонстрирует график агрегатора для трейдеров Сoingecko.