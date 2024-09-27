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    Весь график — красный. Курс криптовалюты Hamster Kombat обвалился почти в два раза

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    Спустя почти сутки после старта торгов токенов игры Hamster Kombat в цене они обвалились почти два раза — с 1,18 рубля до 62,8 копейки. В пятницу, 27 сентября, в этом убедился корреспондент «Фонтанки».

    Листинг начался накануне с премаркета в 1,18 рубля за один токен HMSTR. Рыночная стоимость криптовалюты ожидаемо полетела вниз, оперативно достигла 80 копеек, а на утро понедельника стабилизировалась в районе 61–65 копеек за токен. Ситуацию наглядно демонстрирует график агрегатора для трейдеров Сoingecko.

    Фото: Скриншот сайта Сoingecko
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    В выходные создатели Hamster Kombat распределили между игроками токены. Часть игроков оказались не допущены до листинга из-за обвинений в читерстве, а те, кто «тапал» честно, узнали, что заработали копейки.

    О том, что цена токена упадет, «Фонтанка» писала еще 23 сентября. Тогда криптоаналитики предсказали, что пользователи будут пытаться продать свои монеты, пока курс еще более-менее устойчивый. Этими действиями они и обвалили стоимость токена Hamster Kombat.

    Фото: Скриншот сайта Сoingecko

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