Весь график — красный. Курс криптовалюты Hamster Kombat обвалился почти в два раза

Спустя почти сутки после старта торгов токенов игры Hamster Kombat в цене они обвалились почти два раза — с 1,18 рубля до 62,8 копейки. В пятницу, 27 сентября, в этом убедился корреспондент «Фонтанки».
Листинг начался накануне с премаркета в 1,18 рубля за один токен HMSTR. Рыночная стоимость криптовалюты ожидаемо полетела вниз, оперативно достигла 80 копеек, а на утро понедельника стабилизировалась в районе 61–65 копеек за токен. Ситуацию наглядно демонстрирует график агрегатора для трейдеров Сoingecko.
В выходные создатели Hamster Kombat распределили между игроками токены. Часть игроков оказались не допущены до листинга из-за обвинений в читерстве, а те, кто «тапал» честно, узнали, что заработали копейки.
О том, что цена токена упадет, «Фонтанка» писала еще 23 сентября. Тогда криптоаналитики предсказали, что пользователи будут пытаться продать свои монеты, пока курс еще более-менее устойчивый. Этими действиями они и обвалили стоимость токена Hamster Kombat.