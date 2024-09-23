Забанили более 2 млн пользователей. Создатели Hamster Kombat подвели итоги первого сезона

В телеграм-игре Hamster Kombat завершился первый сезон, разработчики решили подвести его итоги. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается в официальном телеграм-канале «Хомяка».



Согласно данным создателей игры, с 26 марта этого года к Hamster Kombat присоединились более 300 миллионов пользователей. Из них 2,3 миллиона сочли за читеров и забанили. Тем не менее большая часть тех, кто «тапал хомяка», прошла квалификацию для раздачи токенов – их количество достигло 131 миллион человек.

В сообщении отмечается, что всего предусмотрено 100 миллиардов токенов $HMSTR, из которых 75% зарезервировано для сообщества. После окончания первого сезона 60% от этого количества будут доступны для пользователей. Из них 88,75 % «хомяки» смогут продать, а оставшиеся 11,25 % станут доступны только через 10 месяцев после того, как токены появятся на бирже. При этом дополнительные 15% будут сброшены в течение грядущего второго сезона игры Hamster Kombat.