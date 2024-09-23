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    Забанили более 2 млн пользователей. Создатели Hamster Kombat подвели итоги первого сезона

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    В телеграм-игре Hamster Kombat завершился первый сезон, разработчики решили подвести его итоги. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается в официальном телеграм-канале «Хомяка».

    Согласно данным создателей игры, с 26 марта этого года к Hamster Kombat присоединились более 300 миллионов пользователей. Из них 2,3 миллиона сочли за читеров и забанили. Тем не менее большая часть тех, кто «тапал хомяка», прошла квалификацию для раздачи токенов – их количество достигло 131 миллион человек.

    В сообщении отмечается, что всего предусмотрено 100 миллиардов токенов $HMSTR, из которых 75% зарезервировано для сообщества. После окончания первого сезона 60% от этого количества будут доступны для пользователей. Из них 88,75 % «хомяки» смогут продать, а оставшиеся 11,25 % станут доступны только через 10 месяцев после того, как токены появятся на бирже. При этом дополнительные 15% будут сброшены в течение грядущего второго сезона игры Hamster Kombat.

    Как уточняют разработчики, 30,6 миллионов пользователей, прошедших квалификацию, не выбрали способ вывода своих средств до истечения обозначенного срока. Несмотря на это, им все равно будет предоставлена возможность получить токены в будущем.

    Напомним, листинг связанной с игрой Hamster Kombat криптовалюты запланирован на 26 сентября. Подробнее о том, сколько заработали любители «тапать хомяка» читайте в материале «Фонтанки».

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