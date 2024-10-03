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Происшествия На СВО арестован следователь из Петербурга. В его багажнике нашли много оружия

На СВО арестован следователь из Петербурга. В его багажнике нашли много оружия

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15 комментариев

В Ростовской области при пересечении границы новых территорий задержан 49-летний Алексей Панжев, бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Петербурга, пишет 3 октября 47news. При проверке его автомобиля оперативники военной контрразведки нашли в багажнике автоматы Калашникова и боевые гранаты.

Отмечается, что официальному изъятию предшествовало возбуждение уголовного дела по незаконному хранению, перевозке и, не исключено, что по хищению огнестрельного оружия.

По данным источников, Панжев ушел на службу в зоне специальной военной операции в конце 2022 года — начале 2023-го. Его бывшие коллеги по СК отмечают, что он был известен своим дерзким стилем работы и занимался расследованиями тяжёлых преступлений, включая громкие дела в Петербурге. Так, он вел «дело Лося» — одного из самых серьезных гангстеров и наркодилеров Петербурга Александра Курьякова. В его работе находилось и дело Натальи Баландиной — жительницы Петербурга, которая подозревалась в убийстве своего ребенка на отдыхе в Тунисе.

Его карьера в СК Петербурга прекратилась в разгар специальной операции. В Луганске Панжев возглавил один из территориальных отделов Следственного комитета.

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Комментарии
15
Отец Родной
1 час
Дискредитация героя?
BobCat2
1 час
Не в ту сторону оружие вез. Теперь ему укажут верное направление. А вообще видимо свои же и сдали (ну кто будет автомобиль СК тормозить просто так) - чтобы продвинуться.
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