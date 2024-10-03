«Зуммеры» пока не догоняют: больше всего жилья в Петербурге и Ленобласти покупают «миллениалы»

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Статистика по возрасту покупателей квартир в новостройках Петербурга и пригородов, наличия у них детей и семьи напрямую связана с тем, какие ипотечные программы сейчас преобладают. Поэтому с завершением почти всех льготных программ и выходом «семейной» ипотеки на передовую, большинством клиентов ожидаемо оказались семьи с детьми.



Семейные тенденции

Еще один фактор, напрямую влияющий на статистику у отдельного застройщика — это квартирография конкретного жилого комплекса и в целом стратегия компании. Так, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), доля квартир формата евро в находящихся в продаже объектах, исключая студии, составила в 2024 году 70 %. По словам Наталии Коротаевской, коммерческого директора Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО, квартиры такого формата стали по-настоящему популярными у семейных пар в возрасте от 25 до 45 лет. Такой формат организации пространства позволяет жителям проводить совместный досуг в большой кухне-гостиной, но при этом оставляет собственное место в отдельной комнате для каждого члена семьи. Он предлагает гораздо больше вариантов жизненных сценариев. В целом покупателей любого возраста интересует функциональность, а не количество приобретаемых квадратных метров.



В ГК «Ленстройтрест» также ориентированы на семьи, поэтому также преобладают такие покупатели. «Основное ядро покупателей в наших кварталах — это люди в возрасте от 25 до 45 лет, — рассказывает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Как правило, это семейные пары с одним ребенком, чуть реже — с двумя. Такой состав клиентов во многом объясняется семейной идеологией наших проектов — у нас все, от квартирографии до инфраструктуры, ориентировано на покупателей с детьми».



Благодаря квартирографии, схожая ситуация наблюдается и у других застройщиков. По словам Марии Орловой, коммерческого директора ГК «А101», у них основными сейчас являются те, кого принято называть «миллениалами» — люди, которым сейчас от 30 до 40 лет. Это уже сложившиеся профессионалы с достаточно высоким доходом: например, 59 % и 79 % покупателей в Лаголово и Всеволожске, соответственно, передвигаются на собственном автомобиле. До половины покупателей имеют ежемесячный доход на семью на уровне 150 тыс. рублей. 72–78 % покупателей трудоустроены в компаниях, 14–18 % работают на себя, а 2–7 % являются собственниками бизнеса. В браке состоят 63–64 % клиентов ГК «А101», у 73–74 % есть дети.



Согласна с коллегами и Наталья Кукушкина, начальник отдела продукта и аналитики Группы ЦДС. «По-прежнему самой платежеспособной группой остаются люди в возрасте 30–45 лет, — говорит она. — В большинстве своем — это семейные покупатели. В последние месяцы это стало особенно заметно, так как из льготных ипотечных программ на рынке осталась практически только „семейная ипотека“. В связи с этим в общем числе сделок объяснимо растет доля покупателей с детьми».



В GloraX отметили несколько групп клиентов. «Сегодня на рынке недвижимости можно выделить 4 ключевых группы покупателей жилья, — уверена Татьяна Халилова, директор департамента продаж GloraX. — Первая — семьи, приобретающие либо свою первую квартиру, либо желающие улучшить свои жилищные условия. Возраст взрослых членов семьи варьируется от 35 до 55 лет, при этом покупатели, приобретающие квартиры по программе „семейной ипотеки“, чаще относятся к возрастной группе от 30 до 40 лет. Вторая группа — молодые люди, начинающие специалисты, покупающие свое первое жилье в возрасте от 25 до 35 лет. Третья группа покупателей — взрослые родители, как правило, старше 40 лет, приобретающие недвижимость на будущее для своих детей в возрасте 10 -18 лет. И четвертая категория — инвесторы. Это активные люди в возрасте от 38 до 50 лет, предприниматели, управленцы, топ-менеджеры, совершающие уже не первую сделку».



Женщины против мужчин

Любопытно, что растет доля женщин среди покупателей — в среднем их 55 %, тогда как мужчин — 45 %. Но сейчас много сделок, где два человека выступают созаемщиками по ипотечному договору, поэтому цифры только приблизительные. Доли отличаются у разных компаний. По словам Екатерины Немченко, коммерческого директора холдинга «РСТИ», первый звонок чаще делают женщины, узнают первичную информацию, далее к диалогу подключаются мужчины. Доля покупателей мужского пола в компании за 7 лет сократилась с 47 % до 41 %, но не в пользу женщин, а в пользу смешанных покупок, когда в договорах принимают участие и те и другие.



Как говорит Наталья Кукушкина, на самом деле видимой тенденции здесь нет: клиент, заключающий договор с застройщиком, и фактический пользователь квартиры могут быть двумя разными людьми. И покупатель далеко не всегда принимает активное участие в выборе объекта, как, например, в случае, когда родители приобретают квартиру для ребенка-студента.



«Зуммеры» — не в лидерах, но догоняют

Кстати, вопреки последним заявлениям, «зуммеры» (в России это те, кто родился после 2000-х), по данным Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), пока не выступают в роли основных покупателей недвижимости. Чаще всего им жилье покупают родители.



Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», отмечает, что сейчас средний возраст ипотечного заемщика — около 38 лет. И эта цифра сейчас больше, чем было раньше. С одной стороны, так называемые «зуммеры» не готовы и не хотят вкладываться в жилье: им проще снимать квартиру. С другой, банки могут посчитать молодого человека потенциально рискованным заемщиком с нестабильным доходом. А сейчас кредитная политика нацелена на ужесточение условий выдачи, чтобы снизить число неплатежеспособных клиентов.



Однако в ближайшие 10 лет именно представители этого поколения станут главными клиентами на рынке новостроек. По словам Екатерины Немченко, уже сейчас отмечается небольшой рост доли «зуммеров». Хотя их доля в общем объеме договоров пока мала — около 1 %, — сделки с ними проходят все чаще. Мария Орлова добавляет, что рост будет проходить не только по мере взросления этой аудитории, что, само собой, разумеется. Помимо этого, структура современной экономики (и, в частности, бурное развитие ИТ-индустрии) создает почву для быстрого выхода «зуммеров» в профессиональную жизнь — и, как следствие, на рынок недвижимости в качестве покупателей. «Я часто вижу у нас в офисах молодых людей до 30 лет, которые выбирают ту самую квартиру мечты, — говорит эксперт. — Их доля может значительно вырасти, если государство запустит программу молодежной ипотеки». В частности, в какой-то мере период развития IT-ипотеки способствовал активному выходу на рынок недвижимости платежеспособной молодежи.



Так или иначе, в перспективе большинство характеристик жилья и даже технологии продаж все больше будут нацелены на «зуммеров». Застройщики рассказывают, что пока приезд в офис для большинства покупателей, несмотря на бурное развитие онлайн-продаж во время пандемии, является неотъемлемой частью сделки. Так, Татьяна Халилова говорит, что покупатели предпочитают личный визит в офис для более близкого знакомства с компанией и проектом, подбора квартиры и проведения ипотечной консультации. А непосредственно оформление сделки и подписание договора в 90 % случаев происходит онлайн. Дмитрий Ефремов отмечает, что примерно треть клиентов «Главстрой Санкт-Петербург» — региональные покупатели. Как правило, они уточняют все детали и заключают сделку в режиме онлайн, но, конечно, все равно приезжают в Петербург посмотреть понравившуюся недвижимость.



Зуммеры же, по словам Марии Орловой, проще относятся к онлайн-покупкам без визита в офис продаж. Хотя и для них пока действует правило первой покупки — при ней клиент вне зависимости от возраста хочет приехать в офис продаж, значимость которого в среднесрочной перспективе все еще будет высокой.



Между тем новые стандарты жилья все больше нацелены на молодежь. По словам Ольги Трошевой, всё популярнее среди «зуммеров» жилые комплексы с оригинальными особенностями: общественными садами, террасами, местами для гриля, спортивными залами и зонами для коворкинга. Для молодого поколения важна возможность завести новые знакомства и жить в сообществе единомышленников, что делает жилую среду не только местом проживания, но и пространством для общения. В холдинге Setl Group даже создали собственный стандарт — SetlКомьюнити — сообщество жителей всех возрастов для общения, совместного творчества и занятий спортом, работы и партнерства на территории жилых комплексов.



В числе ключевых требований также — наличие высокоскоростного интернета, удобное расположение относительно учебных заведений и транспортных узлов, а также доступ к инфраструктуре — это, прежде всего, различные кофейни и пекарни, развлечения и многое другое.



Наталья Коротаевская добавляет, что сейчас есть тренд: размещать во дворах не только детские площадки, но и места для отдыха более старших, ведь они тоже хотят проводить время рядом с домом с комфортом. «Так, в одном из наших проектов мы совместно с архитектурным бюро спроектировали пространство двора, в которое вписали беговые дорожки, места для занятия йогой, площадки для воркаута с уличными тренажерами и турниками, — рассказывает она. — Помимо активностей, мы предусмотрели и места для отдыха: беседки с навесами, зоны с шезлонгами, где можно просто отдохнуть или почитать книгу».

