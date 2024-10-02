Три человека, в том числе беременная женщина, пострадали в массовом ДТП на КАД

Три человека, в том числе 22-летняя беременная женщина, пострадали в ДТП, произошедшем на КАД днем 2 октября. Подробности аварии сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примерно в 13:20 на 64-м километре внешнего кольца КАД 22-летний водитель «Инфинити» начал перестраиваться из одного ряда в другой. Легковушка столкнулась с автомобилем «Шевроле» под управлением 33-летней женщины. Затем — с грузовиком «Вольво», стоявшим на обочине. После этого машина врезалась в «Тойоту».