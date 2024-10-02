Три человека, в том числе беременная женщина, пострадали в массовом ДТП на КАД

Три человека, в том числе 22-летняя беременная женщина, пострадали в ДТП, произошедшем на КАД днем 2 октября. Подробности аварии сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Примерно в 13:20 на 64-м километре внешнего кольца КАД 22-летний водитель «Инфинити» начал перестраиваться из одного ряда в другой. Легковушка столкнулась с автомобилем «Шевроле» под управлением 33-летней женщины. Затем — с грузовиком «Вольво», стоявшим на обочине. После этого машина врезалась в «Тойоту».
В аварии пострадал водитель «Инфинити», он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии госпитализировали двух пассажиров, одна из которых — беременная женщина. «Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Днем 2 октября «Фонтанка» писала, что в момент аварии на КАД образовалась большая пробка. По состоянию на 17:00 мск она всё ещё сохраняется.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.