Легковая врезалась в стоящий грузовик на КАД и срикошетила в другие машины

ДТП случилось около 13:26 на 65-м километре внешнего кольца КАД, в районе Шушар, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, легковой автомобиль столкнулся со стоявший на полосе безопасности грузовиком, после чего задел еще две легковые.

Предварительно, травмы получили три человека. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Разбитые машины занимают полосу безопасности, первую и вторую полосы. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД начинается перед развязкой с Пулковским шоссе.

По предварительным данным, около 13:26 02.10.2024 на 65-м км внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга произошло попутное столкновение ехавшего легкового и стоящего на полосе безопасности грузового автомобилей. После столкновения первая легковушка задела еще две легковых машины. Поврежденными автомобилями заняты полоса безопасности, первая и вторая полосы внешнего кольца.

На месте уже находятся МЧС, скорая, ГИБДД.