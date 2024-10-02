Российские авиакомпании отменяют и откладывают рейсы из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Несколько российских авиакомпаний приняли решение отменить рейсы или воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств в связи с угрозой безопасности гражданских воздушных судов. Об этом 2 октября сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».

Так, «Аэрофлот» принял решение об отмене рейса SU524/525 Москва — Дубай — Москва на 2 октября — пассажиры были перебронированы на ближайший рейс SU520/521 на 2 октября, который будет выполнен на дальнемагистральном самолете большей вместимости в обход воздушного пространства Ирана в целях обеспечения безопасности полета. Детали — по ссылке .

Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) сообщила о задержке рейса S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево) — Дубай (Международный аэропорт Дубая) 2 октября до 15:00 по местному времени. С пассажирами в аэропорту будут работать представители компании-перевозчика. Детали — по ссылке .

Red Wings сообщила, что решение о возобновлении авиасообщения с а/п Тель-Авив будет принято в зависимости от развития ситуации и решений авиарегуляторов. Детали — по ссылке .

Авиакомпания «Россия» сообщает, что рейс Сочи — Аль-Мактум FV6681 на 2 октября с вылетом в 01:00 по Москве на самолете Суперджет 100 будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте, а рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 на 2 октября с вылетом в 09:30 по Москве будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Детали — по ссылке .

Информация об измененных маршрутах, отмененных или задержанных рейсах обновляется.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения. Сообщение опубликовали в телеграм-канале Федерального агентства воздушного транспорта 1 октября.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Подробнее о том, что известно об атаке Тегерана, читайте тут.