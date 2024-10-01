«До особого распоряжения». Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над Израилем, Ираном и Ираком

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения. Сообщение опубликовали в телеграм-канале Федерального агентства воздушного транспорта 1 октября.

В связи с угрозой безопасности полетов гражданских судов Росавиация также не рекомендует планировать прилеты и вылеты в аэропорты и из аэропортов этих государств.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Подробнее о том, что известно об атаке Тегерана, читайте тут.