Количество россиян с тремя и более кредитами в 2024 году выросло на 20%

Количество россиян, имеющих три и более кредита, за 12 месяцев выросло на 2,2 млн человек (+20%) и составило 13,2 млн человек. Об этом говорится в опубликованных 1 октября аналитических материалах Банка России за первую половину 2024 года.

На таких заемщиков приходится более половины (51%) общей задолженности граждан перед банками. Годом ранее (по данным на 1 июля 2023 года) эта доля составляла 46%. Также, если раньше на заемщика, получившего необеспеченный потребительский кредит, приходилось в среднем 2,8 кредита, по итогам первого полугодия 2024 года стало 3,4 кредита.

Кроме того, Банк России отмечает, что подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в микрофинансовую организацию. «За последний год число таких заемщиков выросло более чем на 20%», — сказано в документе. При этом задолженность граждан, у которых есть только банковские кредиты, за год выросла вдвое меньшими темпами, чем у тех, кто берет и кредиты, и займы в МФО.

Интересно, что количество людей с одним кредитом остается стабильным — на уровне более 21 млн человек. Средняя задолженность таких заемщиков составляет 452 тыс. рублей. У заемщиков с двумя кредитами — 795 тыс. рублей, с тремя — 1,4 млн.

Ранее «Фонтанка» писала, что полная стоимость потребительского кредита, показывающая, сколько в действительности переплачивает гражданин, во многих банках побила рекорд кризисного периода 2022 года. Бороться с закредитованностью россиян ЦБ хочет в том числе путем проведения реформы рынка МФО. Регулятор отмечал, что у определенной категории заемщиков сформировалась зависимость от быстрых займов «до зарплаты». Полученные деньги они тратят на погашение старых долгов и ставки на спорт.