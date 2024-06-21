Кредиты очень давно не были такими дорогими. Сколько процентов на самом деле мы за них платим

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





По требованию ЦБ в этом году банки стали обязаны полностью и честно показывать, сколько денег переплачивают их клиенты за взятые кредиты. Такое правило было и раньше, но часть неочевидных трат все же оставалась за кадром. Результат шокировал.

Полная стоимость потребительского кредита (показывающая, сколько действительно переплачивает гражданин, когда берет заем) во многих российских банках превысила уровень кризиса 2022 года, выяснила на днях газета «Ведомости». Даже у очень крупных банков этот показатель со всеми-всеми платежами порой достигает 60% годовых. «Фонтанка» вместе с экспертами разобралась, действительно ли это так, от чего зависит стоимость кредита и есть ли куда ей еще расти.



В чем причины роста Резкий рост обнародованного показателя в первую очередь связан с изменением методики расчета ПСК. С конца января 2024 года банки обязаны включать в нее все расходы заемщика, без которых они могут не выдать заем или выдать на других условиях. Некоторые из этих расходов раньше оставались «за скобками», но теперь страховки, комиссии от продажи услуг и другие платежи отражены в ПСК.



За счет этого может наблюдаться рост значений этого показателя, предупреждал регулятор. При этом он отмечал, что фактические расходы заемщиков могут остаться прежними. Они и раньше платили за все это, но в виде скрытых комиссий, не замечая. Лишь теперь реальная стоимость кредита стала полностью прозрачной для заемщиков.

«Рост полной стоимости кредита вызван не ростом стоимости рисков и расходов банков. А тем, что с 1 января 2024 года им разрешили включать туда дополнительные расходы. Такие как страхование кредита, СМС-информирование и прочее», — подтверждает Роман Вылегжанин, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’. При этом он отмечает, что полный список таких издержек все еще является закрытым.



Что такое полная стоимость кредита Потребительский кредит, он же кредит наличными, выдается гражданам без обеспечения. То есть если в случае невыплаты автокредита и ипотеки банк может забрать заложенное имущество, продать его и погасить долг, обязательство человека выплатить потребкредит никаким имуществом не подкреплено. Поэтому ставки по ним самые высокие. Выше — только по кредитным картам и по «кредитам до зарплаты» у микрофинансовых организаций.



Полная стоимость потребительского кредита (ПСК) — это показатель, который демонстрирует, сколько в действительности денег потребитель должен вернуть банку. В нем учитывается сумма, которую выдает банк, проценты и иные платежи, прописанные в договоре. Показатель рассчитывается в процентах годовых.



Среди банков с наиболее высокой ПСК (57–60% и выше), «Ведомости» называют Альфа-банк, Росбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и банк «Зенит». «Фонтанка» попросила их прокомментировать ситуацию, но пока не получила ответов.

Сколько стоит кредит для граждан сейчас Издание отмечает, что сейчас ПСК во многих банках выше, чем даже в кризисном 2022 году, когда его значение доходило до 45%. Тогда ключевая ставка на протяжении месяца держалась на уровне 20% и около двух месяцев — на 17%. Сейчас. напомним — 16%. Впрочем, после регулятор начал ее снижать по мере восстановления экономики.



Разница между ПСК 2024 и 2022 года действительно есть, но она далеко не кратная, отмечает Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в группу IDF Eurasia).

Эксперт опирается на данные Банка России: предельные среднерыночные значения ПСК в I квартале 2024 года по кредитным картам на сумму от 30 до 300 тысяч рублей составили 40,8%, а по потребительским кредитам свыше года на сумму более 300 тыс. рублей — 33,5%. Однако во II квартале 2022 года по кредитным картам с аналогичными условиями ПСК составляла 36,3%, а по потребительским кредитам — 30,1%.



Такие огромные ставки по кредитам не нарушают никаких законов. В принципе, Центробанк устанавливает предельную стоимость кредитов (для каждого вида — разную) — отдельно для банков, отдельно для МФО. У МФО — это 292% годовых (0,8% в день) или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение этого показателя для соответствующей категории кредита. В качестве лимита использовалось меньшее из этих двух значений. Для банков — 59,829% для нецелевых и целевых беззалоговых кредитов в пределах 30 тыс. рублей и сроком менее года. Все остальные виды, размеры и сроки должны быть еще дешевле.

Однако с августа 2023 года ограничение для банков отменили. Это было сделано, как объяснял регулятор, для более гибкой подстройки процентных ставок по кредитам и вкладам к повышению ключевой ставки и более быстрого ограничения проинфляционных рисков. Иными словами, ЦБ провоцировал банки повышать ставки по кредитам, чтобы людям меньше хотелось их брать.

Изначально мера должна была действовать до конца 2023 года, но дважды продлевалась, последний раз — до 30 июня. О дальнейшем продлении или отмене меры пока не сообщалось.

Слишком дорогая страховка Дополнительные услуги, которые влияют на полную стоимость кредита, розничные банки зачастую предлагают в безапелляционной форме. «Речь идёт о страховании от невозврата кредита. Причём стоимость такого страхования существенна»,— говорит Виктория Боженко, начальник отдела по работе с физлицами кредитного управления петербургского филиала РосДорБанка.

Она приводит пример: «Средняя ставка по крупным банкам в Санкт-Петербурге составляет 25-27% для кредитов до 500 тыс. рублей. При этом стоимость страховки может превышать 20% [от суммы займа]. Банк не просто предлагает приобрести дополнительную услугу, а включает эту сумму в ПСК. Таким образом, на сумму страховки увеличивается не только тело кредита, но и процентные расходы».

При этом кредиторы обязаны информировать клиентов об услугах, которые они приобретают вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказа от них в течение 30 дней. На практике об этом знают далеко не все.

«Страхование кредита не является обязательным условием его одобрения. В силу низкого уровня финансовой грамотности населения, большинство заемщиков даже не знает о том, что от страхования можно отказаться», — отмечает Боженко. Причем сделать это можно не в горячке срочной покупки нужной вещи, а уже дома, спокойно посчитав, сколько и за что теперь придется платить.

Высокая ключевая ставка Но это не единственная причина возросшей процентной нагрузки на потребительские кредиты. «По сравнению с прошлым годом значительно выросла ключевая ставка Банка России. В таких случаях цена кредитования неизбежно увеличивается во всех сегментах — от потребительского до корпоративного», — говорит представитель РосДорБанка.



С конца 2024 года ключевая ставка держится на уровне 16%. Как следует из опубликованного 20 июня резюме обсуждения, ЦБ рассматривал возможность повышения ставки на прошедшем заседании до 17% или 18%, но все же решил сохранить 16%. Регулятор прислушался к участникам обсуждения, говорившим, что объективных данных для вывода о том, что реализуется худший сценарий, пока недостаточно.

Но рынок получил жесткий сигнал: на заседании в июле ключевая ставка может быть существенно увеличена, причем «существенно» в понимании ЦБ — это более чем на 1 процентный пункт. Также регулятор объявил: для возвращения инфляции к цели нужен «существенно более продолжительный период» высоких ставок, что скажется на процентных ставках по кредитам и их стоимости.

Аналитики уже пересматривают свои прогнозы. Например, эксперты Газпромбанка ожидают снижения ключевой ставки не ранее II квартала 2025 года, сообщают СМИ со ссылкой на аналитические материалы организации.



Кредитов берут все больше Рост ставок отражается не только на стоимости кредита, но и на процентах по депозитам, что вызвано устойчиво высокой инфляцией и работой экономики страны в условиях перегрева, говорит Вадим Шамин. «Поэтому Банк России дает сигналы рынку и населению о вынужденном повышении ключевой ставки для стабилизации экономики, что, как следствие, заблаговременно увеличивает ставки на кредитование и снижает желание населения брать дорогие кредиты», — объясняет он, как должен работать этот механизм.

Но на деле он не работает — вернее, работает не так. В резюме по ставке ЦБ буквально выделяет слова: «Ожидаемого дальнейшего замедления кредитования не происходит». У населения и бизнеса выросли доходы, которые позволяют им брать больше кредитов, а большой запас капитала банков — продолжать их выдавать, несмотря на ужесточение мер, которые вводятся для ограничения рискованных займов.



Как отмечает регулятор, необеспеченное потребкредитование ускорило рост — преимущественно в сегменте кредитных карт. Роман Вылегжанин предполагает, что в условиях высоких ставок по вкладам населению может быть выгоднее совершать покупки, используя беспроцентный период кредитных карт и не затрагивая свои сбережения.



Этому столику больше не наливать Причина роста может быть и в другом. По мнению Виктории Боженко, многие люди действительно не справляются с растущими расходами на ежедневное потребление.

«Высокий уровень закредитованности населения в совокупности с инфляцией вынуждают население искать дополнительное финансирование либо обращаться в банки за рефинансированием. — говорит она — В основном в ход идут банковские кредитные карты. Такой продукт является высокорискованным для банков, поэтому ставка за использование средств по нему выше, чем по обычному кредиту. В некоторых банках она доходит до 37–45% годовых. Соблазн воспользоваться льготным беспроцентным периодом толкает граждан на выпуск все новых и новых карт. Но вернуть деньги в течение льготного периода удаётся не более, чем 50% клиентов».



Больше 70% задолженности приходится на карты, открытые до 2023 года, обращает внимание эксперт ГК CMS’. Такие карты не попадают под действие макропруденциальных лимитов (МПЛ), которые призваны снизить долю рискованных займов. «Более того, 44% выдач составляют кредиты заемщикам с предельно допустимой нагрузкой (ПДН) 50+», — отмечает он. Это заемщики, которым приходится выплачивать больше половины своего ежемесячного дохода.



ЦБ пообещал с 1 июня ввести новые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 25% до 40%, чтобы ограничить риски накопления в портфелях банков рискованных займов. При этом основная проблема в другом — кредитование в стране растет высокими темпами там, где есть льготные госпрограммы. Это касается и автокредитов, и ипотеки, и займов для бизнеса.



Льготные кредиты позволяют заемщикам не чувствовать изменения ключевой ставки, зато его отлично чувствуют все остальные, не имеющие доступ ко льготам. Чем больше будет доля первых, тем выше будут процентные ставки для вторых.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

