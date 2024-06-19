ЦБ: инфляция в России значительно ускорилась в мае, нужен более долгий период высоких ставок

Годовая инфляция в стране значительно ускорилась в мае и составила 8,3%. Об этом 19 июня сообщает Банк России в комментарии о динамике потребительских цен.
В мае цены на товары и услуги выросли на 0,74% после 0,5% в апреле. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 10,6%. Годовая инфляция (рост цен относительно аналогичного периода прошлого года) в мае выросла до 8,3% с апрельских 7,8%.
Как отмечает регулятор, на инфляцию существенно повлияло удорожание туризма и пассажирского транспорта. Этим компонентам свойственна повышенная волатильность, то есть склонность к колебаниям цен. При этом рост цен на устойчивые компоненты тоже ускорился по сравнению с апрелем, по некоторым данным, превысив темпы
«Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — говорится в комментарии ЦБ.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила существенное (более 1 процентного пункта) повышение ключевой ставки в июле 2024 года. Пик инфляции в России еще не пройден. Ожидается, что он придется на июль. Это связано в том числе с индексацией тарифов ЖКХ в этом месяце.