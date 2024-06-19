ЦБ: инфляция в России значительно ускорилась в мае, нужен более долгий период высоких ставок

Годовая инфляция в стране значительно ускорилась в мае и составила 8,3%. Об этом 19 июня сообщает Банк России в комментарии о динамике потребительских цен.



В мае цены на товары и услуги выросли на 0,74% после 0,5% в апреле. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 10,6%. Годовая инфляция (рост цен относительно аналогичного периода прошлого года) в мае выросла до 8,3% с апрельских 7,8%.