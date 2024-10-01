СМИ сообщили о госпитализации Василия Ливанова. Семья актера не подтверждает

По данным СМИ, Ливанов еще в воскресенье пожаловался на сильную головную боль и нарушение речи. Сейчас актер якобы проходит обследование.

В то же время семья Ливанова опровергла сообщения о том, что он попал в больницу, изданию РБК: по словам его невестки Екатерины Ливановой, сейчас с актером и его супругой живет внучка, дочь Екатерины, которая следит за состоянием здоровья деда.