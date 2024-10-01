СМИ сообщили о госпитализации Василия Ливанова. Семья актера не подтверждает

Народный артист России Василий Ливанов госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Об этом 1 октября сообщает издание MSK1.RU.
По данным СМИ, Ливанов еще в воскресенье пожаловался на сильную головную боль и нарушение речи. Сейчас актер якобы проходит обследование.
В то же время семья Ливанова опровергла сообщения о том, что он попал в больницу, изданию РБК: по словам его невестки Екатерины Ливановой, сейчас с актером и его супругой живет внучка, дочь Екатерины, которая следит за состоянием здоровья деда.
«Вчера вечером ничего не случилось, она бы мне сказала. Так у него давление, она мне говорила, повышенное давление», — сообщила невестка.
Информацию о госпитализации актера также начали распространять различные телеграм-каналы — согласно их сведениям, Ливанов находится в реанимации, он был прооперирован, врачи якобы оценивают его состояние как тяжёлое.
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