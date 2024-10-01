На Солнце произошла мощная вспышка класса М. Ее продолжительность — 39 минут

Сильная вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце в ночь с понедельника на вторник. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут была зарегистрирована 1 октября в 02:59 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3942 (S18E30).

Класс М — предпоследний по мощности среди пяти классов: A, B, C, M и X. A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратный метр, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается десятикратно.