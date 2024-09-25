Ученые прогнозируют мощные магнитные бури: когда они начнутся и как спастись метеозависимым

На Солнце произошла сильная и продолжительная вспышка класса M — они могут вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли и спровоцировать магнитные бури. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Магнитные бури — резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Их провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек. Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури.

Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Штормы до пяти баллов являются незначительными. Более сильные изменения же классифицируют по шкале от G1 до G5.

По прогнозу геомагнитной обстановки на неделю, малые геомагнитные бури начнутся уже в среду, 25 сентября . В четверг они усилятся до пяти баллов — умеренная активность продержится до 18:00 пятницы, 27 сентября . В 21:00 начнутся малые геомагнитные бури — они ослабеют в ночь на пятницу.

У метеозависимых людей в дни магнитных бурь могут наблюдаться изменения в работе сердца и колебания артериального давления. Это проявляется как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании. Неприятные симптомы зачастую ощущаются и на следующий день после геоударов.

Тем, кто чувствует на себе погодные и климатические изменения, врачи советуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления. Также рекомендуется ограничить влияние стресса на организм, чтобы не усугублять головную боль.



Ранее мы публиковали подробный календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 года.