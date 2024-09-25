Ученые прогнозируют мощные магнитные бури: когда они начнутся и как спастись метеозависимым

На Солнце произошла сильная и продолжительная вспышка класса M — они могут вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли и спровоцировать магнитные бури. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Магнитные бури — резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Их провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно
Ученые оценивают магнитные бури по
По прогнозу геомагнитной обстановки на неделю, малые геомагнитные бури начнутся уже в среду,
Что делать при магнитных бурях
У метеозависимых людей в дни магнитных бурь могут наблюдаться изменения в работе сердца и колебания артериального давления. Это проявляется как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании. Неприятные симптомы зачастую ощущаются и на следующий день после геоударов.
Тем, кто чувствует на себе погодные и климатические изменения, врачи советуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления. Также рекомендуется ограничить влияние стресса на организм, чтобы не усугублять головную боль.
Ранее мы публиковали подробный календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 года.