Метеозависимым соболезнуем: расписание магнитных бурь в сентябре 2024 года

За солнечной активностью лучше всего наблюдать на мультимедийном экране Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Начало осени не принесет передышки метеозависимым. После урожайных на солнечные возмущения летних месяцев в сентябре нас ожидает несколько сильных магнитных бурь. Специально для тех, кто страдает от метеозависимости, «Городские порталы» сделали календарь-подсказку, который поможет следить за здоровьем.

Что такое магнитная буря Простыми словами, магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек . Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь сильной солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури.



Изучают эти явления в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики. Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5 .



Специалисты предупреждают, что делать долгосрочный прогноз солнечной активности достаточно сложно. Все данные носят предварительный характер, так как расчеты основаны на вращении Солнца. Этот период составляет 27 дней . Если астрономы видят активность на Солнце, то предполагают, через какой отрезок времени она должна повлиять на Землю. Магнитные бури в сентябре 2024 года В этом месяце ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, так что метеозависимым не позавидуешь. Сильные магнитные бури в сентябре ожидаются четыре раза, столько же — умеренные, дважды — слабые магнитные бури.



3 сентября — слабая буря, с геомагнитным возмущением 3 балла.

8 сентября ожидается сильная магнитная буря: 6 баллов по 10-балльной шкале. А 10 сентября возможна еще более сильная магнитная буря — 7 баллов .

В середине месяца нас ожидают умеренные магнитные бури. 15, 16 и 17 сентября геомагнитная активность будет на уровне 4 баллов .

А 23 сентября солнечная активность снова повысится — ожидается сильная магнитная буря, 5 баллов . На следующий день, 24 сентября , метеозависимым может стать еще хуже: ученые прогнозируют магнитную бурю силой 6 баллов . Впрочем, день спустя солнечная активность пойдет на убыль: 25 сентября — умеренная буря, 4 балла .



Завершающая магнитная буря сентября будет слабой — всего 3 балла. Она случится 28-го .

Ученые могут прогнозировать солнечную активность пока лишь приблизительно, но и этого метеозависимым хватит с головой Инфографика: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Как помочь себе при магнитной буре Контролировать вспышки на Солнце нам не под силу, а вот облегчить себе дни, когда случаются магнитные бури, мы можем. Поэтому в те дни, когда ученые ожидают повышенную солнечную активность, будьте внимательны к самочувствию и следите за кровяным давлением.



Гипертоникам стоит опасаться повышения, а гипотоникам — понижения давления во время магнитной бури. Поэтому, гипертоники, ограничьте потребление соли до минимума или вообще пока исключите ее из рациона. Соль задерживает жидкость в организме, что ведет к ухудшению состояния и росту цифр на тонометре. При этом нужно пить как можно больше воды.

Берегите себя! Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Гипотоникам во время магнитных бурь хорошо принимать настойку лимонника или элеутерококка, если у вас нет для этого противопоказаний.

Держите наготове лекарства, которые облегчат симптомы и снимут головную боль. Если же стало плохо, немедленно обращайтесь к врачу — увы, само не пройдет.



Отдых и прогулка на свежем воздухе, вдали от стрессов, поможет справиться с симптомами магнитной бури и пережить эти дни. Однако не переусердствуйте: очень важно не подвергать организм чрезмерным нагрузкам. Если день будет жарким, то в периоды максимальных температур лучше находиться в тени или прохладном помещении.

