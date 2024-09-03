Метеозависимым соболезнуем: расписание магнитных бурь в сентябре 2024 года

Начало осени не принесет передышки метеозависимым. После урожайных на солнечные возмущения летних месяцев в сентябре нас ожидает несколько сильных магнитных бурь. Специально для тех, кто страдает от метеозависимости, «Городские порталы» сделали календарь-подсказку, который поможет следить за здоровьем.
Что такое магнитная буря
Простыми словами, магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно
Изучают эти явления в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики. Специалисты оценивают магнитные бури по
Специалисты предупреждают, что делать долгосрочный прогноз солнечной активности достаточно сложно. Все данные носят предварительный характер, так как расчеты основаны на вращении Солнца. Этот период составляет
Магнитные бури в сентябре 2024 года
В этом месяце ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, так что метеозависимым не позавидуешь. Сильные магнитные бури в сентябре ожидаются четыре раза, столько же — умеренные, дважды — слабые магнитные бури.
3 сентября — слабая буря, с геомагнитным возмущением 3 балла.
8 сентября ожидается сильная магнитная буря: 6 баллов по 10-балльной шкале.
В середине месяца нас ожидают умеренные магнитные бури. 15, 16 и 17 сентября геомагнитная активность будет на уровне
А 23 сентября солнечная активность снова повысится — ожидается сильная магнитная буря,
Завершающая магнитная буря сентября будет слабой — всего 3 балла. Она случится
Как помочь себе при магнитной буре
Контролировать вспышки на Солнце нам не под силу, а вот облегчить себе дни, когда случаются магнитные бури, мы можем. Поэтому в те дни, когда ученые ожидают повышенную солнечную активность, будьте внимательны к самочувствию и следите за кровяным давлением.
Гипертоникам стоит опасаться повышения, а гипотоникам — понижения давления во время магнитной бури. Поэтому, гипертоники, ограничьте потребление соли до минимума или вообще пока исключите ее из рациона. Соль задерживает жидкость в организме, что ведет к ухудшению состояния и росту цифр на тонометре. При этом нужно пить как можно больше воды.
Гипотоникам во время магнитных бурь хорошо принимать настойку лимонника или элеутерококка, если у вас нет для этого противопоказаний.
Держите наготове лекарства, которые облегчат симптомы и снимут головную боль. Если же стало плохо, немедленно обращайтесь к врачу — увы, само не пройдет.
Отдых и прогулка на свежем воздухе, вдали от стрессов, поможет справиться с симптомами магнитной бури и пережить эти дни. Однако не переусердствуйте: очень важно не подвергать организм чрезмерным нагрузкам. Если день будет жарким, то в периоды максимальных температур лучше находиться в тени или прохладном помещении.